Sul tracciato malese si corre Gara 2 del round d'apertura dell'Asia Road Championship. Il pilota bresciano in pista con la Ducati

Lorenzo Zanetti è impegnato a Sepang nel round d’apertura dell’Asia Road Racing Championship. Alle 08:50 (italiane) la seconda e ultima gara. Nella prima, disputata sabato, successo del giapponese Yuki Ito, ufficiale Yamaha, abilissimo ad interpretare al meglio le condizioni di bagnato. La partenza era stata ritardata di mezz’ora causa temporale pomeridiano, una costante in Malesia, in questo periodo. Qui la cronaca della gara. Lorenzo Zanetti in gara 1 è arrivato quinto, ma in condizioni ideali il potenziale è da podio.

LA SECONDA EDIZIONE DELL’ASB1000

L’Asia Road Racing conta sette round, che toccheranno i principali Paesi dell’area asiatica, oltre al round australiano (il secondo in calendario) in programma il 9-10 maggio sul tracciato di Bend Motorsport. Ciascun round prevede due gare. L’ASB1000, la Superbike asiatica, è stata lanciata nel 2019.