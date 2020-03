Primo fantastico trionfo di Kiara da neo mamma: in gara 1 domina e poi vince al fotofinish sulla van der Ven. Domani gara 2

Fantastico successo di Kiara Fontanesi nella prima gara del GP Olanda del Mondiale Femminile di Motocross (WMX) a Valkenwaard. E’ il primo trionfo di Kiara da quando è diventata mamma di Skyler, lieto evento per cui si era concessa un 2019 sabbatico, lontana dalle piste del Mondiale. La Fontanesi non vinceva da gara 2 del round di Imola, finalissima del Mondiale 2018 che l’aveva incoronata per la sesta volta campionessa iridata.

TRIONFO IN VOLATA

Su un tracciato sabbioso e assai insidioso, Kiara Fontanesi (KTM) ha messo in riga Nancy van der Ven (KTM), che correva in casa, e la tedesca Larissa Papenmeier (Yamaha). Soltanto quarto posto per la neozelandese Courtney Duncan, dominatrice del round inaugurale, lo scorso week end a Matterley Basin (Gran Bretagna). La Fontanesi balza al secondo posto in classifica, a soli sei punti dalla vetta. Domani c’è gara 2, per completare l’opera.

KIARA NON SI PASSA

E’ stata un vittoria rocambolesca. Kiara ha guidato la corsa dall’inizio, vanamente inseguita dalla van der Ven. Ma nel giro finale, a poche curve dal traguardo, la Fontanesi è stata “stoppata” da una concorrente bloccata in un canalone di sabbia. Però Mamma Kiara non ha perso la calma: dopo essersi dovuta fermare qualche istante, ha schivato l’ostacolo ed ha ripreso la corsa un attimo prima del sopraggiungere dell’inseguitrice. La Fontanesi per un attimo ha perso il comando della gara, ma si è lanciata verso il traguardo come una tigre, riuscendo a spuntarla per soli nove decimi.