Nel round finale degli Internazionali d'Italia prima sfida 2020 fra il campione del Mondo e il mitico siciliano al rientro dopo sette mesi di convalescenza

Tim Gajser contro Tony Cairoli: sarà questo il motivo conduttore della MXGP 2020. Il fantastico duello avrà un succoso prologo domenica a Mantova, nel round finale degli Internazionali d’Italia. Il fuoriclasse sloveno della Honda ha fatto la differenza nei due appuntamenti precedenti a Riola Sardo e Ottobiano. Sul tracciato mantovano si troverà di fronte Tony Cairoli che rientra in pista dopo sette mesi di convalescenza seguita all’infortunio alla spalla della scorsa estate. Sarà un confronto da scintille. Già domani, 8 febbraio, TC222 sarà presente nel paddock per incontrare i tifosi.

TIM GAJSER “MANTOVANO”

Altrettanto importante è il legame con Mantova di Tim Gajser, sloveno di Poetovio vicino a Marburgo, che a soli 23 anni ha già vinto 3 titoli del mondo ed è il Campione in carica della classe regina MXGP. Gajser ha cominciato ad allenarsi sulla sabbia proprio su questo tracciato, accompagnato dal padre Bogomir. Tim Gajser, lei è probabilmente lo sloveno più noto al mondo dopo Melania Trump, cosa prova?

«E’ una cosa che mi piace molti sloveni oggi mi riconoscono come personaggio, la cosa più importante però per la mia vita è correre in moto con le dirt bike».

Che moto porterà in gara a Mantova?

«Stiamo utilizzando la nuova 450cc Honda che è completamente rinnovata, la Casa giapponese ha fatto un gran lavoro con soluzioni tecniche inedite di sospensioni e motore, le prime gare sono andate molto bene e speriamo di continuare in questa direzione».

Quale è il suo legame con Mantova?

«Ho cominciato a girare su questa pista che avevo 3 anni e da allora non l’ho più abbandonata, qui ho corso, ho vinto e a volte mi sono fatto anche male (2018, forte trauma facciale ndr), fa parte del mestiere di pilota».

Cairoli che è imbattuto qui a Mantova da 2 anni , come lo affronterà?

«Credo di essere in una situazione fisica e mentale pressoché perfetta, le prime 2 gare dell’anno a Riola Sardo e Ottobiano sono andate bene e abbiamo vinto, la nuova moto va a meraviglia, Cairoli non mi preoccupa, posso batterlo».

ORARI E BIGLIETTI

Domenica, dalle 8.30 alle 11.25, si disputeranno le prove, nell’ordine, dei due gruppi 125, dei due MX2 e infine dell’MX1. Dalle 11.30 le prime due gare della 125, mentre alle 13.30 ci sarà il via della MX1 e alle 14.30, quello della MX2. Dalle 15.10 ci saranno le due gare della 125 e, a seguire, alle 16.40 inizierà l’atteso Supercampione. Alle 17.15 circa il grande podio finale.

BIGLIETTI – in vendita unicamente alle casse del Circuito in Viale Learco Guerra 15 a Mantova.