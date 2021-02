Motocross delle Nazioni, l’evento 2021 non avrà luogo a Imola

Imola non ospiterà il Motocross delle Nazioni 2021. Arriva la comunicazione ufficiale. "Questo evento senza pubblico è insostenibile" ha dichiarato Gian Carlo Minardi.

Il Motocross delle Nazioni 2021, previsto in data 25-26 settembre, non si svolgerà a Imola. Arriva la comunicazione dall’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, in accordo con Infront Moto Racing. La situazione attuale generata dalla pandemia non permette alla pista italiana l’organizzazione di questo evento, soprattutto per l’impossibilità di disputarlo con il pubblico presente. Dopo la cancellazione dell’edizione 2020, da vedere quale sarà il suo destino per questa stagione.

“Con grande dispiacere dobbiamo annunciare che il Monster Energy FIM MXoN non si terrà a Imola quest’anno” ha dichiarato David Luongo. “Questa decisione non va a intaccare l’ottimo rapporto creatosi con tutto lo staff di Formula Imola e col nuovo Presidente Gian Carlo Minardi. Il circuito di Imola ha ospitato bellissimi eventi MXGP in passato, come anche la celebrazione di Campioni del Mondo. Siamo fiduciosi del fatto che la stretta e propositiva collaborazione tra Infront Moto Racing e Formula Imola possa offrire altrettanti Gran Premi epici nei prossimi anni.”

“Ci dispiace che sia stata presa questa decisione, ma non si poteva fare altrimenti” ha aggiunto Gian Carlo Minardi, Presidente di Formula Imola. Spiega poi le cause che hanno portato a questa scelta. “La situazione che stiamo vivendo, generata dalla pandemia del Covid-19, che non ci permette di ipotizzare un evento con pubblico. E affrontare una manifestazione come il Motocross delle Nazioni senza spettatori non è economicamente sostenibile. La seconda è che la diminuzione importante delle giornate in deroga ci ha portato a fare delle scelte. Ovviamente i rapporti con Infront Moto Racing restano all’insegna della massima collaborazione. Ci auguriamo che nei prossimi anni si riesca nuovamente a concretizzarla.”