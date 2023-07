MXGP: Jeffrey Herlings non disputerà il GP a Loket

Si allungano i tempi di recupero per Jeffrey Herlings. A Loket avremo l’atteso ritorno di Tim Gajser, per l’asso KTM invece bisogna attendere ancora. L’infortunio al collo in cui è incappato nello scorso round in Germania non è ancora sistemato: dopo la doppia tappa in Indonesia, Herlings si vede costretto a saltare anche l’appuntamento in Repubblica Ceca, in programma nei prossimi giorni (qui gli orari). La lotta mondiale appariva già difficile, ma il pilota di Geldrop sta salutando anche la top 3 iridata. KTM Factory quindi deve puntare tutto solo sui suoi ragazzi MX2, in primis un solido Andrea Adamo al comando della generale nonché fresco di rinnovo.

Ritorno a passo di marcia

Continua la poca fortuna sul piano fisico per uno dei grandi talenti del Motocross attuale. Dopo il 2022 saltato interamente per lesione, con l’impossibilità quindi di provare a difendere la 5^ corona mondiale appena conquistata, Herlings era ripartito con rinnovata energia in questo 2023. Nonostante si pensasse che il pilota #84 dovesse “riprendere le misure” nei primissimi GP, l’abbiamo ritrovato prontamente sul podio ed anzi in trionfo già nel secondo evento in Sardegna. Un successo ripetuto in Portogallo, è assoluto dominatore in seguito sia in Spagna (la vittoria 102, entrando nella leggenda) che in Lettonia (la vittoria 103), ai quali aggiungiamo altri due piazzamenti sul podio. Il “problema” rimaneva sempre la maggiore costanza di risultati di Jorge Prado, sul quale però il pilota KTM stava recuperando sensibilmente.

Jeffrey Herlings si ferma

La sua risalita si è arrestata quando il Mondiale Motocross ha fatto tappa a Teutschental, in Germania. È quarto nella gara di qualifica, un bel piazzamento per tentare un nuovo assalto alla vittoria. Purtroppo va molto diversamente: stava comandando Gara 1 quando si è reso protagonista di una brutta caduta. Herlings si rialza e stringe i denti, completando la prima manche di giornata in 20^ posizione, ma in seguito non si presenta al cancelletto di partenza per la seconda corsa. Il controlli medici mostreranno in seguito una lesione alla vertebra C5, per cui non serve un intervento ma solo riposo. Uno stop che si allunga, visto che è Herlings non sarà al via nemmeno il prossimo weekend a Loket.

La classifica MXGP

1. Jorge Prado – Red Bull GASGAS Factory Racing – 562 punti

2. Romain Febvre – Kawasaki Racing Team – 459 punti

3. Ruben Fernandez – Team HRC – 415 punti

4. Jeremy Seewer – Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team- 414 punti

5. Glenn Coldenhoff – Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team – 390 punti

6. Jeffrey Herlings – Red Bull KTM Factory Racing – 386 punti

7. Calvin Vlaanderen – Team Gebben Van Venroy Yamaha Racing – 357 punti

8. Alberto Forato – SM Action Racing Team Yuasa Battery MXGP – 285 punti

9. Valentin Guillod – Ship to Cycle Honda SR Motoblouz – 265 punti

10. Mattia Guadagnini – Red Bull GASGAS Factory Racing – 203 punti

