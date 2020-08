MXGP Kegums: Tony Cairoli riprovaci, gli orari e le dirette TV

La MXGP corre di nuovo a Kegums, con Tony Cairoli all'attacco del leader iridato Jeffrey Herlings. Le gare alle 12 e alle 15, diretta Eurosport2 e RaiSport

Tony Cairoli torna all’attacco nella quinta prova del Mondiale MXGP che si corre di nuovo sulla sabbia lettone. Il tracciato di Kegums, 50 chilometri dalla capitale Riga, ospita un trittico che culmina domenica 16 agosto. Il fuoriclasse della KTM ha festeggiato il 90° successo Mondiale mercoledi scorso nel GP di Riga beffando all’ultimo l’olandese Jeffrey Herlings, saldamente al comando della classifica.

Un Mondiale per tre?

Nonostante un ginocchio in non perfette condizioni, Tony Cairoli ha dimostrato di essere prontissimo ad acciuffare le occasioni che si presenteranno. Dopo i cinque mesi di stop per pandemia, la MXGP e ricominciata nel segno dell’incertezza. Il siciliano è terzo in classifica, a 41 punti da Herlings. Davanti c’è anche Tim Gajser (Honda), che ha perso terreno mercoledi, e insegue l’olandese staccato di 28 punti. Con 12 GP da disputare (forse 14 se verranno confermate le tappe in Portogallo e Russia) tutto può succedere.

Gli orari in pista e in TV del GP Kegums

08:30 MX2 Prove cronometrate

09:30 MXGP Prove cronometrate

11:00 MX2 Gara 1 diretta Eurosport2

12:00 MXGP Gara 1 diretta Eurosport2, differita RaiSport ore 14:00

14:00 MX2 Gara 2 diretta Eurosport2

15:00 MXGP Gara 2 diretta RaiSport, differita Eurosport 2 ore 18:30

La classifica Mondiale dopo 4 GP su 16

1. Jeffrey Herlings (KTM) 170 punti; 2. Tim Gajser (Honda) 142; 3. Antonio Cairoli (KTM) 129; 4. Jasikonis (Husqvarna) 121; 5. Jeremy Seewer (Yamaha) 126; 6. Glenn Coldenhoff (GasGas) 117; 7. Clement Desalle (Kawasaki) 110; 8. Gautier Paulin (Yamaha) 101; 9. Jorge Prado (KTM) 82; 10. Jeremy Van Horebeek (Honda) 73.