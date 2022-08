MXGP, gran finale in Turchia: tutti gli orari dell’ultimo GP 2022

Siamo ormai al capolinea del Mondiale Motocross 2022. Il titolo MXGP è già stato deciso, con Tim Gajser cinque volte campione, ma non per questo la lotta sarà meno serrata. Il tris d’assi Yamaha, composto dagli scatenati Jeremy Seewer, Maxime Renaux e Glenn Coldenhoff, vuole chiudere al meglio, così come Romain Febvre, che ha usato queste gare per lanciarsi verso il 2023. Alberto Forato, Mattia Guadagnini ed Ivo Monticelli cercheranno di chiudere al meglio il campionato, a referto la wild card del giovane piemontese Andrea La Scala per questo evento conclusivo. L’entry list provvisoria.

MX2 e WMX

Ci sono altri titoli da assegnare nell’appuntamento di Afyonkarahisar in Turchia. A partire dall’iride MX2, una questione ormai tra due padroni della categoria, il leader Jago Geerts e Tom Vialle ad appena due punti di ritardo. Attenzione anche al nostro Andrea Adamo, determinato a migliorare l’ottavo posto iridato (in coabitazione con Kay De Wolf) prima dell’importante debutto in Maglia Azzurra al Motocross delle Nazioni 2022 negli USA. Assieme a Cairoli e Guadagnini, con Forato riserva, è chiamato a difendere lo storico titolo conquistato l’anno scorso. Per quanto riguarda il WMX, Courtney Duncan 11° è pronta a cedere la corona. Il titolo 2022 andrà a Nancy van de Ven o Lynn Valk, divise da 25 punti. Ritorno mondiale per Giorgia Blasigh dopo l’infortunio, la migliore italiana finora vuole chiudere al meglio il campionato.

MXGP Turchia, gli orari

Il fine settimana sarà integralmente in diretta solo sul sito ufficiale (in abbonamento), non sembra prevista alcuna diretta TV del GP conclusivo della stagione 2022. È possibile seguirlo in streaming su Eurosport Player e RaiPlay, non è ancora confermato il palinsesto delle differite Eurosport e Raisport.

Sabato 3 settembre

9:15 WMX Free Practice

9:50 MX2 Free Practice

10:20 MXGP Free Practice

11:45 WMX Qualifying Practice

12:25 MX2 Time Practice

13:00 MXGP Time Practice

14:25 WMX Gara 1

13:15 MX2 Qualifying Race

16:10 MXGP Qualifying Race

Domenica 4 settembre

10:30 WMX Gara 2

12:15 MX2 Gara 1

13:15 MXGP Gara 1

15:10 MX2 Gara 1

16:10 MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com