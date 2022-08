Leon Haslam atteso al via del Bol d’Or 2022

In un 2022 dove ha corso ovunque, a Leon Haslam mancava più soltanto una 24 ore. Reduce dal secondo posto alla 8 ore di Suzuka con Kawasaki KRT, “Pocket Rocket” è atteso al via del Bol d’Or, 24 ore di Le Castellet in programma il 17-18 settembre prossimi, chiaramente in sella ad una Ninja ZX-10RR.

LEON HASLAM PRONTO PER UNA 24 ORE

Titolare VisionTrack Kawasaki nel BSB, in questo 2022 Leon Haslam ha corso anche nel Mondiale Superbike, IDM (con podio a Most) più, chiaramente, FIM EWC. In vista dell’atto di chiusura del Mondiale Endurance 2022, Haslam rappresenterebbe una delle guest star dell’evento, pronto ad affrontare una delle 24 ore più probanti del calendario.

HASLAM CON UNA KAWASAKI

In questi giorni Leon è atteso al Circuit Paul Ricard di Le Castellet per provare la Kawasaki Ninja ZX-10RR #4 del Tati Team Beringer Racing. In occasione dei Pré-Test ufficiali del Bol d’Or, il vice-Campione del Mondo Superbike 2010 proverà per conto della squadra che concluse al 2° posto assoluto lo scorso mese di giugno la 24 ore di Spa Francorchamps.

FUTURO ENDURANCE?

In un certo senso l’Endurance potrebbe rappresentare il suo futuro. Alla 8 ore di Suzuka è ormai una certezza, considerando le tre vittorie (2013, 2014, 2019) e la sua proverbiale costanza di rendimento. Da quando corre con Kawasaki è infatti salito sempre sul podio alla “gara delle gare“…