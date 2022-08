Motocross: in Turchia lotta per il titolo tra Nancy Van de Ven e Lynn Valk

Una certezza c’è: il campionato 2022 WMX sarà vinto da un’olandese in sella a Yamaha. Infatti sia Nancy Van de Ven e Lynn Valk provengono dai Paesi Bassi e guidano la stessa moto di casa di Hamamatsu. Ciò che le divide sono solo 25 punti e in Turchia il 3 e 4 settembre ce ne saranno 50 in palio.

Nancy Van de Ven: mai più eterna seconda

Classe ’97, la ragazza nata a Vlissingen ha iniziato presto ad ottenere risultati nel motocross. Dal 2013 gareggia nel mondiale dove si è fatta le ossa e dove si è portata a casa sempre un secondo posto negli ultimi 4 anni. Un gradino del podio che comincia a star stretto a Nancy che di sicuro lotterà al massimo per vincere finalmente il suo primo meritato mondiale.

Le incognite dell’ultimo round

A Afyonkarahisar, in Turchia, non sarà comunque facile. La seconda nella classifica provvisoria è Lynn Valk, vincitrice della doppia gara in Portogallo e ora a soli 25 punti dalla capolista.

E’ tornata dopo il lungo stop per l’infortunio alla clavicola, anche la tre volte campionessa del mondo Courtney Duncan che a maggio in Spagna è salita sul gradino più alto del podio in gara 1.

Nancy Van de Ven dovrà fare attenzione anche a Shana van der Vlist, al momento terza nella classifica mondiale a 135 punti e a Daniela Guillen, vincitrice di gara 2 in Spagna.

Lotte van Drunen

Mentre Kiara Fontanesi, appena diventata mamma per la seconda volta, dà appuntamento al 2023, c’è un’altra olandese che sta facendo ottimi risultati e che vedremo per la prima volta in WMX proprio in Turchia. Si tratta di Lotte van Drunen, quindicenne che finora ha corso in EMX125 e che ha guadagnato un grandissimo decimo posto su quaranta “maschietti” partenti sulla pista di Lommel, in Belgio, lo scorso 24 luglio. Sarà in sella alla sua 125 cc ma di certo darà a tutte del filo da torcere in attesa del campionato del mondo 2023. Ci sarà da divertirsi!

