MXGP Germania: Tony Cairoli riprovaci! Orari TV e streaming del 03/10

Nella grande domenica di eventi moto c’è anche la MXGP che corre l’undicesima prova su tracciato tedesco di Teutschenthal, ecco gli orari tv e le dirette streaming. Fari puntati su Tony Cairoli, reduce dallo strepitoso trionfo da capitano nel Motocross delle Nazioni domenica scorsa a Mantova, insieme ad Alessandro Lupino e Mattia Guadagnini. L’Italia non vinceva questo trofeo dal lontano 2002, e per il mitico sicialiano è stata l’ultima gemma di una carriera che conta nove mondiali e si chiuderà a fine anno. Tony Cairoli, 36 anni, infatti ha già annnciato il ritiro dalle competizioni. Ma intanto c’è un mondiale giunto poco oltre metà cammino, ancora tutto da giocarsi. Il distacco dal leader Jeffrey Herlings è di 45 punti: l’assenza per infortunio nel precedente GP Sardegna ha complicato i piani.

L’unico modo per non perdere neanche un secondo di emozioni è collegarsi alla piattaforma streaming ufficiale, cioè www.mxgp-tv.com. Oltre alla diretta di tutte le gare iridate (MXGP ed MX2) qui sono visibili anche le prove libere ed ufficiali. In TV il GP Germania sarà in diretta su Eurosport2, mentre RaiSport offrirà le due gare MXGP in differita, domenica pomeriggio/sera. Su Corsedimoto troverete le highlights di MXGP e MX2, poco dopo la conclusione del GP, gratis e senza necessità di alcuna registrazione.

Domenica 3 ottobre 2021

09:30 MX2 Prove libere/ufficiali (diretta MXGP-TV.com)

10:30 MXGP Prove libere/ufficiali (diretta MXGP-TV.com)

12:00 MX2 gara 1 (diretta MXGP-TV.com, Eurosport 2

13:00 MXGP gara 1 (diretta MXGP-TV.com, Eurosport2, differita RaiSport 16:20)

15:00 MX2 gara 2 (diretta MXGP-TV.com, Eurosport2)

16:00 MXGP gara 2 (diretta MXGP-tv.com, Eurosport 2, differita RaiSport 19:30)

La classifica Mondiale (dopo dieci GP)

1.Jeffrey Herlings (Ola-KTM) 371 punti; 2. Tim Gajser (Slo-Honda) 370; 3. Romain Febvre (Fra-Kawasaki) 367; 4. Jorge Prado (Spa-KTM) 359; 5. Antonio Cairoli (Ita-KTM) 326; 6. Jeremy Seewer (Svi-Yamaha) 280; 7. Pauls Jonass (Lat-GasGas) 254; 8. Glenn Coldenhoff (Ola-Yamaha) 234; 9. Alessandro Lupino (Ita-KTM) 185; 10. Ben Watson (GB-Yamaha) 171.