Jack Miller inaspettatamente 10° in griglia. Ma dietro c'è un problema preciso... In gara bisogna risalire. "So di avere un buon potenziale."

Velocissimo nella terza sessione di prove libere, nuovamente in vetta nelle FP4. Tanto che Marc Márquez lo vede con potenziale da vittoria. Ma Jack Miller scatterà invece dalla decima casella in griglia. Cos’è successo? La risposta arriva dallo stesso pilota Ducati, che spiega l’ennesimo problema di gomme con cui ha dovuto fare i conti in qualifica. Per uno che poteva puntare in alto in Q2, i margini della top ten non è esattamente ciò che si aspettava. Considerando poi le problematiche della pista non si prospetta una gara troppo facile, ma il #43 darà il massimo per raccogliere quanto più possibile.

La faccia con cui è tornato al box a Q2 conclusa però è stata fin troppo eloquente. Anche perché nei due turni precedenti aveva messo tutti in riga. “Nelle FP4 con la dura ho girato a due decimi dal tempo in qualifica, e nelle FP3 ho girato in 2:02.9” ha sottolineato Jack Miller in seguito. Finché in Q2 non s’è scontrato con il guaio gomme. “È già successo più volte e ad essere sincero sono stanco.” Non commenta oltre, vuole concentrarsi sulla corsa e sulla scelta migliore di pneumatici, escludendo la problematica soft. “Ho provato sia la media che la hard, e con quest’ultima ho fatto i miei tempi migliori. Ma realizzeremo altri giri per capire meglio.”

Aggiungendo poi che “Non sarà semplice, ma Dovi un paio d’anni fa era rimasto fuori dalla Q2 ed è risalito fino al quarto posto. So di avere un buon potenziale e devo puntare a finire davanti ai miei rivali in campionato, Zarco e Mir.” Per prima cosa bisognerà partire al meglio in gara. “Sarà la cosa più difficile considerando la prima curva. Dovremo poi cercare di raggiungere quelli davanti il più presto possibile, per poi rimanere con loro.”

Foto: motogp.com