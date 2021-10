MXGP Germania,Tony Cairoli ci crediamo: Orari TV e le dirette streaming

Il mondiale Motocross è di scena domenica sul tracciato tedesco di Teutschenthal, undicesima tappa del campionato che ne conta in totale diciotto. Siamo quindi poco oltre metà di questa stagione combatuttitissima. Ecco gli orari TV e le dirette streaming. Tony Cairoli rientra in pista galvanizzato dalla strepitosa conquista del Motocross delle Nazioni, il titolo iridato a squadre che l’Italia non vinceva dal 2002. Si tratta dell’ennesima perla di una carriera che conta anche nove titoli mondiali piloti. Il fuoriclasse siciliano si ritira a fine anno, ma c’è ancora questo titolo da giocarsi fino alla fine: Tony Cairoli è quinto, a 45 punti dal nuovo leader Jeffrey Herlings. L’assenza per infortunio nel precedente GP Sardegna pesa come un macigno, ma il cammino è ancora lunghissimo.

Come al solito l’unico modo per non perdere neanche un secondo di emozioni è collegarsi alla piattaforma streaming ufficiale, cioè www.mxgp-tv.com. Oltre alla diretta di tutte le gare iridate (MXGP ed MX2) qui sono visibili anche le prove libere ed ufficiali, oltre alle gare dell’Europeo 125 e 250 programmate sabato ottobre. In TV il GP Germania sarà in diretta su Eurosport2, mentre RaiSport offrirà le due gare MXGP in differita, domenica pomeriggio/sera. Su Corsedimoto troverete le highlights di MXGP e MX2, poco dopo la conclusione del GP, gratis e senza necessità di alcuna registrazione.

Sabato 2 ottobre 2021

13:05 EMX 125 gara 1 (diretta MXGP-TV.com)

13:55 EMX 250 gara 1 (diretta MXGP-TV.com)

15:05 EMX 125 gara 2 (diretta MXGP-TV.com)

16:00 EMX 250 gara 2 (diretta MXGP-TV.com)

Domenica 3 ottobre 2021

09:30 MX2 Prove libere/ufficiali (diretta MXGP-TV.com)

10:30 MXGP Prove libere/ufficiali (diretta MXGP-TV.com)

12:00 MX2 gara 1 (diretta MXGP-TV.com, Eurosport 2

13:00 MXGP gara 1 (diretta MXGP-TV.com, Eurosport2, differita RaiSport 16:20)

15:00 MX2 gara 2 (diretta MXGP-TV.com, Eurosport2)

16:00 MXGP gara 2 (diretta MXGP-tv.com, Eurosport 2, differita RaiSport 19:30)

La classifica Mondiale (dopo dieci GP)

1.Jeffrey Herlings (Ola-KTM) 371 punti; 2. Tim Gajser (Slo-Honda) 370; 3. Romain Febvre (Fra-Kawasaki) 367; 4. Jorge Prado (Spa-KTM) 359; 5. Antonio Cairoli (Ita-KTM) 326; 6. Jeremy Seewer (Svi-Yamaha) 280; 7. Pauls Jonass (Lat-GasGas) 254; 8. Glenn Coldenhoff (Ola-Yamaha) 234; 9. Alessandro Lupino (Ita-KTM) 185; 10. Ben Watson (GB-Yamaha) 171.