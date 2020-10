MXGP Fiandre Gara 1: Gautier Paulin a sorpresa, Tony Cairoli 13°

Nell'inferno di sabbia belga Tim Gajser sbaglia e regala la vittoria di manche a Gautier Paulin. Sofferenza per Tony Cairoli, fuori pista al via. Divario -38 punti

Gautier Paulin, con la Yamaha, ha vinto la prima manche del GP delle Fiandre, tredicesimo appuntamento del Mondiale MXGP. Era previsto che l’inferno di sabbia di Lommel avrebbe favorito le sorprese, infatti i big sono andati tutti più o meno in difficoltà, favorendo il colpo di mano del francese che non vinceva da oltre tre anni. Tony Cairoli era partito bene, ma è rimasto coinvolto nel groviglio alla prima curva, finendo fuori pista. Rientrato intorno alla decima posizione, è poi caduto di nuovo. Alla fine del calvario il 35enne siciliano ha portato a casa un modesto tredicesimo posto.

Tim Gajser guadagna terreno

Tim Gajser, leader del campionato, ha capitalizzato le difficoltà dell’avversario. Lo sloveno della Honda HRC è rimasto davanti per 24 minuti, ma è caduto durante un doppiaggio, spianando la strada a Paulin. Con il secondo posto Gajser sale comunque a +38 punti su Cairoli. Terzo posto per Jorge Prado. Alle 16:10 la rivincita: per Tony Cairoli immediata occasione per invertire un’inerzia Mondiale che sta sfuggendo di mano. Qui il programma delle differite TV

La situazione Mondiale

Tim Gajser si porta a +38 punti di vantaggio su Tony Cairoli: 463 punti contro 425. Resto terzo Jorge Prado (KTM), a quota 411 incalzato da Jeremy Seewer (Yamaha) 409. Ricordiamo che dopo il GP delle Fiandre resteranno ancora 5 GP in programma: altre due tappe si corrono a Lommel, mercoledi e domenica prossima. Quindi il Mondiale si sposterà a Pietramurata (Trento) per gli ultimi tre atti 2020.