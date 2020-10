MXGP Fiandre: Tony Cairoli, la sabbia è il regno Gli orari delle differite TV

MXGP in pista oggi sulla sabbia di Lommel, in Belgio. Per Tony Cairoli è un'occasione d'oro per attaccare Tim Gajser in vantaggio di 24 punti

Tony Cairoli può giocare tre assi nella rincorsa Mondiale a Tim Gajser capolista della MXGP. Oggi infatti il motocross dà spettacolo sulla sabbia di Lommel, in Belgio, terreno che almeno sulla carta dovrebbe essere molto favorevole al fuoriclasse italiano della KTM. Tony Cairoli ha 24 punti di ritardo nei confronti dello sloveno di Honda HRC, un margine non evidente, considerando che restano 6 GP, cioè 12 gare, alla conclusione. A Lommel si corre un trittico: oggi, mercoledi e domenica prossima. Poi la MXGP tornerà in Italia, per il grandissimo finale a Pietramurata (Trento) con il medesimo format dei tre GP in una settimana. Sarà un finale caldissimo, a dispetto delle condizioni climatiche che i piloti saranno costretti ad affrontare.

L’inferno di sabbia

Lommel è uno dei momumenti del motocross Mondiale, un pò come Assen (nella vicina Olanda) per la velocità. Qui Tony Cairoli è di casa, nel senso che ha vissuto parecchi anni ad un passo dall’impianto, che quindi conosce alla perfezione. “Sulla sabbia possono succedere tante cose” ha detto il 35enne siciliano al termine del precedente GP di Spagna, dove però non si è espresso al massimo. La condizione fisica è da verificare, in particolare la tenuta del ginocchio sinistro che lo sta facendo soffrire da parecchie gare.