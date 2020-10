Moto2, Aragón: Sam Lowes cala il bis, 2° Bastianini, KO Sky VR46

Gara ad Aragón ricca di colpi di scena: trionfa Sam Lowes, Enea Bastianini 2° e nuovo leader. A podio anche Jorge Martín, doppio zero per Sky VR46!

Da decenni un britannico non saliva sul podio per quattro gare consecutive. Ci pensa Sam Lowes a interrompere il lungo digiuno, anzi arriva il secondo trionfo consecutivo al MotorLand Aragón. Altra giornata da incorniciare per l’ex iridato Supersport, aiutato anche dall’inaspettato incidente di Bezzecchi, davanti a lui fino a quel momento. Gran secondo posto di Enea Bastianini, ora nuovo leader Moto2, mentre chiude terzo Jorge Martín. Disastro per il duo Sky VR46: prima cade Marini, poi come detto il compagno di box. Classifica iridata ora riscritta: ‘Bestia’ al comando, Lowes secondo a -2, segue Marini a -5, mentre Bezzecchi 4° precipita a -25.

La gara

Ottimo scatto al via di Bezzecchi tallonato da Lowes e Di Giannantonio, ma sono subito brividi per un incidente di Navarro, a contatto con Ramírez e caduto in mezzo al gruppo in transito. Fortunatamente tutti riescono ad evitarlo, ma la gara dello spagnolo è conclusa. Il colpo di scena però arriva a 19 giri dalla fine: Luca Marini finisce a terra ed è costretto al ritiro! Brutto colpo in ottica iridata, con i rivali Bastianini, Bezzecchi e Lowes pronti a sfruttare l’occasione. Nei primi giri abbiamo anche il nuovo record in gara, un 1:52.081 stampato da Martín, mentre in testa scappano in tre.

VIDEO Luca Marini KO, l’incidente che rimescola la classifica

Di Giannantonio in particolare è scatenato: si lascia alle spalle sia Bezzecchi che Lowes, ma ad 11 giri dalla fine ecco l’inaspettato errore e la caduta. Ora al comando è lotta a due e non solo in ottica gara, ma attenzione anche a Martín e Bastianini, protagonisti di un gran duello. Un altro incredibile colpo di scena arriva a due giri dal traguardo: Bezzecchi è saldamente al comando da tempo, ma scivola e si ritira! Vola Sam Lowes, quarto podio e secondo successo consecutivi! Gran gara anche di Enea Bastianini, secondo e capace di spuntarla su un battagliero Jorge Martín.

La classifica