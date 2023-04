Quando tornerà in azione Tim Gajser? Tempi di recupero molto nebulosi per il campione MXGP in carica, che non ha ancora iniziato la nuova stagione. Quel che è certo è che nei prossimi giorni il Mondiale Motocross è di scena in Trentino (gli orari) ed il Team HRC sarà ancora con un solo pilota, Ruben Fernandez. Ricordiamo che si tratta di una frattura al femore destro, una lesione piuttosto importante per Gajser. La stagione è molto lunga, ma il ritorno non avverrà a breve e sembra che la difesa del titolo sia già compromessa.

Gajser: “Spero sia presto”

Qualche notizia, anche se vaga, c’è in occasione dell’avvicinamento della squadra all’appuntamento al Crossodromo “Il Ciclamino” a Pietramurata. “Il recupero procede bene, mi sta tornando forza nella gamba” ha dichiarato Tim Gajser. “Cercherò di tornare quanto prima in moto e, una volta che ci sarò riuscito, avrò un’idea più chiara di quando potrò tornare a competere in gara. Spero sia presto.” Come detto, tempi di recupero ancora tutti da definire ed il Mondiale MXGP procede senza il suo campione, per ora costretto a fare il tifo da casa. “Auguro a Ruben ed alla squadra in meglio nel fine settimana.”

Inizio 2023 senza il campione

Da dire che il giovane spagnolo si è ben comportato in questo inizio di stagione. Il Team HRC ha festeggiato l’avvio di stagione proprio con la prima vittoria di GP per Ruben Fernandez! Certo, avere anche Tim Gajser sarebbe stato però differente. Sarebbe stata una battaglia interessante, visto l’inizio sprint di uno scatenato Jorge Prado e di un Jeffrey Herlings in recupero ma già capace di un guizzo vincente. Con i se però si fa poco, anzi stiamo vedendo una replica del 2022, una stagione MXGP senza il suo campione. Vedremo se, a differenza di Herlings, Gajser riuscirà a tornare prima della fine.

Foto: Team HRC