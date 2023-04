MotoGP, Marc Marquez: per il futuro ci sono poche opzioni

Dopo il nuovo forfait di Marc Marquez la classifica inizia a diventare un fardello. Il fuoriclasse della Repsol Honda lamenta già un distacco di 43 punti dalla leadership di Marco Bezzecchi, 34 punti dal diretto rivale Francesco Bagnaia. Al termine del weekend in Texas il distacco aumenterà ancora e nel caso dovesse scontare il Long Lap Penalty a Jerez si precluderebbe la strada per il podio. Una situazione non facile che rende in salita anche questa stagione MotoGP, dopo i vari stop e infortuni seguiti all’incidente del 2020. E il futuro a breve termine non si prospetta per niente facile.

Stagione MotoGP già complicata

La stagione 2023 non è iniziata come si aspettavano Honda e Marc Marquez. L’infortunio alla prima gara sta complicando una condizione già difficile, con gli ingegneri Honda che da diversi anni non riescono ad allestire una RC-V vincente. Nessun commento sul nuovo telaio Kalex, ma a quanto pare tutto è stato rimandato al rientro del fuoriclasse e non c’è da attendersi un miracolo. La mancata vittoria del Mondiale potrebbe complicare i piani futuri: il pilota catalano ha sicuramente le qualità per rimontare e su questo non ci sono dubbi. Resta da capire se il prototipo dell’Ala dorata che troverà a Jerez e subito dopo il test ufficiale potrà assecondare i suoi desideri.

Il mercato piloti 2025

Il contratto è in scadenza alla fine del 2024 e prima di allora dovrà guardarsi intorno. Non sarà semplice trovare un altro costruttore considerando il suo ingaggio e l’età che inizia a farsi sentire (32 anni all’inizio del 2025). Lin Jarvis, ad Yamaha, ha ripetuto più volte di non vedere spiragli per lui in sella alla M1. Ducati ha già scommesso su grandi campioni come Jorge Lorenzo e Valentino Rossi senza risultati concreti. Massimo Rivola (Aprilia) ha espressamente dichiarato che non è nel suo stile ingaggiare un fuoriclasse come Marc Marquez e di voler dare massima fiducia ai piloti attualmente schierati, Miguel Oliveira in primis. Di recente si è parlato di un possibile assalto KTM-Red Bull, ma Stefan Pierer, CEO di Pierer Mobility AG, non pensa sia una buona idea: “Se vincesse sarebbe merito suo, altrimenti sarebbe colpa della nostra moto“.

Foto: MotoGP.com