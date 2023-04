Metzeler punta forte sul TT, intanto diventa Pneumatico Ufficiale

Metzeler ha scelto da tempo le road races come banco di prova perfetto per sviluppare pneumatici a disposizione di tutti i motociclisti sportivi, come la recente serie Sportec M9 RR. Il Tourist Trophy é la sfida regina di questo adrenalico contesto, per cui è scontato che per i gommisti rappresenti uno dei principali obiettivi stagionali. Sbancare il Senior TT o la Superbike, le due competizioni più importanti del ricco programma di corse, in termini commerciali vale ritorni enormi. Perchè sul velocissimo Mountain Circuit dell’Isola di Man i piloti sperimentano tutte le condizioni che gli appassionati vivono sulle strade di tutto il mondo. Tratti velocissimi, dossi, curve con ogni tipo di raggio e il variare della composizione del manto stradale mettono a dura prova gli pneumatici, ancor più che nei circuiti permanenti.

Competizione e visibilità

Vincere e anche soltanto partecipare al TT è importante, non solo per il prestigio, ma per la visibilità globale che assicura. Ecco perchè Metzele, marchio del gruppo Pirelli, è diventato “Pneumatico Ufficiale” del Tourist Trophy per il prossimo quinquennio. Metzeler vanta una lunga tradizione al TT ed è la scelta tecnica di piloti e squadre di primissimo piano. Grazie all’accordo raggiunto con le autorità dell’Isola di Man, Metzeler sarà impegnato anche nella valorizzazione dell’evento che ormai coinvolge una sponsorship di livello mondiale, per prestigio dei brand coinvolti ed entità delle sponsorizzazioni.

L’evoluzione naturale

“L’accordo raggiunto con gli organizzatori del TT all’Isola di Man rappresenta l’evoluzione naturale del nostro impegno nelle road races” ha commentato Francesco Pietrangeli, Direttore Marketing Moto per il brand Metzeler. “Sarà anche il modo ideale per celebrare i 160 anni dalla fondazione del nostro marchio. L’Isle of Man TT è una delle competizioni motociclistiche più antiche e conosciute al mondo e vanta un fascino unico e senza tempo. I pneumatici Metzeler sono presenti da tempo nel Road Racing e negli anni hanno contributo ai successi di molti piloti che sono stati supportati potendo contare sui nostri pneumatici RACETEC RR”.