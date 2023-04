Addio Craig Breen, protagonista del Mondiale Rally

Il mondo dell’automobilismo sotto shock per la morte di Craig Breen, il pilota irlandese ed ormai italiano d’adozione visto che viveva da anni in Lombardia con Tamara Molinaro, sua compagna e pilota. Breen stava partecipando ad un test in vista della prossima gara del Mondiale Rally in Croazia. La dinamica dell’incidente è ancora in via di accertamento.

Craig Breen aveva 33 anni ed era pilota ufficiale Hundai nel Mondiale Rally. Attualmente era sesto nella classifica iridata con all’attivo il secondo posto assoluto al Rally di Svezia. Dopo Ken Block, il rallysmo perde un altro dei piloti più amati. Tra l’altro, proprio come Block, anche Breen aveva gareggiato al Rallylegend entusiasmando il pubblico presente. I tifosi italiani lo ricordano anche per il secondo posto al Rally di Sardegna dell’anno scorso, per la vittoria al Rally di Sanremo di qualche anno fa e per le tante belle performance offerte nelle gare a cui partecipava. caratterialmente

La nota Hyundai Motorsport

“La Hyundai Motorsport è profondamente addolorata nel confermare che il pilota Craig Breen oggi ha perso la vita a seguito di un incidente durante un test pre-evento in preparazione del Rally di Croazia. Il copilota James Fulton è rimasto illeso nell’incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno ora locale. La Hyundai Motorsport porge le sue più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai suoi numerosi fan di Craig”.

Cordoglio anche da parte del promotore

“In questo triste momento i pensieri della famiglia WRC sono con i cari di Craig. Il promotore WRC esprime le sue sincere condoglianze alla sua famiglia, amici e colleghi”.