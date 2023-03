MXGP: Tim Gajser, stagione perduta come Jeffrey Herlings nel 2022?

C’è ancora molto mistero attorno a Tim Gajser. Da HRC infatti non è stato confermato nessun possibile ritorno per il campione MXGP in carica. Ricordiamo che il crossista sloveno è alle prese con un infortunio piuttosto importante. Stiamo parlando infatti della frattura di un femore, conseguenza di una violenta caduta ad Arco di Trento, durante gli Internazionali d’Italia. Questo weekend tocca al GP di Sardegna e Gajser ancora non ci sarà, impegnato nel recupero, e chissà quanti altri GP salterà (qui il calendario 2023). Non sembra però debba tornare in tempi brevi e la difesa del titolo appare già, se non compromessa, davvero molto, molto difficile.

Come nel 2022?

Un biennio che ha visto l’avvio della sfida MXGP senza il principale protagonista. Quest’anno il Mondiale Motocross è partito senza Gajser, ma nel 2022 è stato il turno di Jeffrey Herlings, infortunatosi poco prima dell’inizio di stagione ed in seguito costretto a saltare l’intero campionato. Proprio quando aveva deciso di prendersi l’1 per la prima volta in carriera per difendere il titolo! Cosa che non ha mai potuto fare, obbligato a rinviare ogni discorso al 2023. E fa già paura col 2° posto nel GP Argentina dopo 16 mesi di stop! “Non è ancora a posto, vedrete quando lo sarà” ci ha detto Alessandro Lupino, dando voce ad un’opinione largamente condivisa sulle capacità del talento olandese. Non che Gajser non abbia vinto per meriti nel 2022, ma è mancato quel duello sempre tanto atteso tra i due soli campioni dal 2018 in avanti. Un testa a testa che sembra difficile da vedere anche quest’anno.

Gajser nei guai

Oltre a Herlings, nemmeno gli altri staranno a guardare e per questo la situazione dell’alfiere HRC appare già piuttosto complicata. Una novità importante di questo 2023 è il fatto che arrivano punti anche in qualifica, quindi Gajser s’è già perso un round di ben tre gare, un potenziale di 60 punti! Che diventeranno 120 con il GP di Sardegna, visto che Gajser non ci sarà e da Honda ancora non ci sono conferme sul suo eventuale ritorno. “Il recupero procede bene, la gamba sta meglio ogni giorno Speriamo di rivedere ‘Tiga’ in azione in un prossimo futuro” si legge nel comunicato. Parole che lasciano supporre però come i tempi non siano così brevi, tutt’altro. È presto per parlare di questione Mondiale, il campionato è lungo, ma i punti per ogni GP sono aumentati: per Gajser il bis iridato consecutivo appare già un’impresa quasi impossibile.

Foto: Bavo Swijgers/Team HRC