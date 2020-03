Motocross, Tony Cairoli: “Buon risultato, ma non punto al 4° posto”

Tony Cairoli chiude al 4° posto il GP d'Olanda di Motocross. Il pluricampione KTM deve ancora smaltire un lieve infortunio al ginocchio.

La seconda tappa del Mondiale di Motocross in Olanda non porta troppe soddisfazioni a Tony Cairoli. Sulla insidiosa pista sabbiosa di Valkenswaard, resa ancora più difficile dalle condizioni meteo, il pluricampione siculo non ha potuto prendersi rischi per non aggravare le condizioni del ginocchio infortunato. Dopo una difficile sessione di prove cronometrate, terminata al diciassettesimo posto, Tony Cairoli ha guadagnato il decimo posto al cancello di partenza per le gare domenicali.

Nella prima manche il pilota KTM Factory ha chiuso in settima piazza, dopo aver fatto i conti anche con la pioggia. In gara-2 si è reso autore di un’ottima partenza che lo ha lanciato in seconda piazza, ma al termine dei sedici giri ha chiuso quinto. Tony Cairoli chiude il GP d’Olanda con il 4° posto assoluto e si piazza terzo in classifica generale, alle spalle di due mostri sacri come Tim Gajser ed Jeffrey Herlings.

Prossimo appuntamento con il Mondiale di Motocross fra due settimane in Argentina. “Valkenswaard è una gara in cui fatichiamo un po’. Con un po’ di esperienza siamo riusciti ad uscirne con il quarto posto assoluto, il che è un buon risultato, considerando le condizioni della pista e il ginocchio. Non mi sentivo a mio agio e non era la cosa migliore su una pista in cui devi attaccare. Alla fine dobbiamo essere felici anche se questo non è il risultato al quale puntiamo normalmente. Sappiamo – ha aggiunto Tony Cairoli – che nelle prime gare dobbiamo rimanere tra i primi cinque. Speriamo che in Argentina la gara sarà un po’ più fluida con alcuni posti in più dove poter superare“.

Classifica generale 2020 (top-5)

1-J.Herlings 94p.

2-T.Gajser 85p.

3-A.Cairoli 68p.

4-C.Desalle 60p.

5-G.Paulin 58p.