Motocross Francia, Adamo e Guadagnini all’attacco: gli orari

Il Mondiale Motocross si riaccende a Villars sous Ecot, sede del 7° appuntamento della stagione 2023. Si riparte da un doppio podio tricolore, a partire da un Andrea Adamo ormai stabile nelle zone alte in MX2, nonché 2° nella generale. Il “problema” principale però è sempre Jago Geerts, che non molla ed anzi continua ad allungare in classifica generale. In MXGP, Mattia Guadagnini ripartirà galvanizzato dal suo primo podio di categoria. Non dimentichiamo pure Alberto Forato ed Alessandro Lupino, solidi protagonisti anche nella tappa di Fermo dell’Italiano Prestige e carichi per questo nuovo round mondiale. Non dimentichiamo che Jeffrey Herlings è ormai tornato davvero in forma, ha scritto la storia e ha messo nel mirino il leader Jorge Prado. Rientrerà uno dei beniamini di casa, Romain Febvre, per precauzione fermo dopo l’incidente da paura in qualifica in Spagna. Tempi di recupero molto, molto incerti invece per Maxime Renaux, infortunatosi in un episodio distinto sempre nel corso della stessa Qualifying Race. Una brutta notizia per Yamaha, che aveva in lui il migliore finora…

Motocross, le classifiche

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 294 punti; 2. Jeffrey Herlings (KTM), 288 p.; 3. Ruben Fernandez (Honda), 224 p.; 4. Romain Febvre (Kawasaki), 214 p.; 5. Maxime Renaux (Yamaha), 202 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 191 p.; 7. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 190 p.; 8. Jeremy Seewer (Yamaha), 187 p.; 9. Mattia Guadagnini (GASGAS), 186 p.; 10. Alberto Forato (KTM), 151 p.

MX2 World Championship: 1. Jago Geerts (Yamaha), 319 punti; 2. Andrea Adamo (KTM), 271 p.; 3. Kay de Wolf (Husqvarna), 263 p.; 4. Simon Laengenfelder (GASGAS), 259 p.; 5. Thibault Benistant (Yamaha), 247 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 219 p.; 7. Liam Everts (KTM), 187 p.; 8. Kevin Horgmo (Kawasaki), 173 p.; 9. Lucas Coenen (Husqvarna), 154 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 134 p.

Motocross, gli orari del GP

La diretta integrale della tappa Motocross in Francia è garantita da mxgp-tv.com (in abbonamento). Le gare della domenica saranno trasmesse in diretta ed in streaming anche su Eurosport, diretta web pure su Discovery+. Non c’è ancora conferma riguardo un’eventuale programmazione su Raisport.

Sabato 20 maggio

10:30 MX2 Free Practice

11:00 MXGP Free Practice

13:45 MX2 Time Practice

14:20 MXGP Time Practice

16:35 MX2 Qualifying Race

17:20 MXGP Qualifying Race

Domenica 21 maggio

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2

