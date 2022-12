WorldSSP300: AG Motorsport Italia Yamaha punta su Vannucci-Tragni

Le entry list ufficiali sono uscite già ieri, ma c’è anche la conferma da AG Motorsport Italia Yamaha, reduce dalla stagione di debutto in WorldSSP300. L’anno prossimo però si punta ancora più in alto, come dimostrano la conferma e l’esordiente a comporre la nuova formazione. Matteo Vannucci sarà indubbiamente il riferimento del team: miglior rookie dell’anno in Supersport 300, ha già a referto due vittorie, tre podi e vari giri veloci. Accanto a lui debutterà Raffaele Tragni, classe 2002 di Altamura, come Vannucci uscito dalla “scuola” Yamaha R3 Cup ed ora prossimo al grande salto mondiale.

Supersport 300, tutti i team ed i piloti per il 2023

Quest’ultimo quindi affronterà un anno di esperienza, discorso diverso invece per il compagno di box, come sottolinea anche la team principal. “Matteo dovrà mettere in atto l’esperienza accumulata quest’anno” ha infatti dichiarato Alessandra Gambardella. “Raffaele affronterà una sfida impegnativa, l’esordio in una categoria agguerrita contro piloti affermati ed esperti in Supersport 300.” Discorso ripreso anche dal team manager Moreno Antonioli: “Da Matteo ci aspettiamo un salto di qualità. Raffaele è un ragazzo che è cresciuto molto, nel 2022 ha mostrato numeri importanti. Sarà nostro compito metterlo nelle migliori condizioni per esprimere il suo potenziale.”

Foto: Facebook