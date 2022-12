Supersport, entry list ufficiale: team e piloti del 2023, Petronas con Honda

Oltre alla griglia del Mondiale Superbike, Dorna Sports ha reso note anche quella della Supersport e della Supersport 300 per la stagione 2023. Ufficiali le entry list di tutte le categorie.

Nella classe intermedia 30 piloti e 6 costruttori. C’è il ritorno di Honda con due CBR600RR nel team MIE MS, che avrà Petronas come title sponsor. Il colosso energetico malese ha lasciato la MotoGP a fine 2021 e ora si impegna in Supersport.

Anche in SSP300 saranno 30 i piloti, mentre i costruttori saranno 4. La novità è rappresentata dall’arrivo del marchio cinese Kove, che metterà in pista una Kove 321RR affidata al China Racing Team e al pilota connazionale Shengjunjie Zhou (il primo cinese nella storia della categoria).

Supersport: team e piloti della griglia 2023

1 9 Jorge Navarro ESP – Yamaha YZF R6 – Ten Kate Racing Yamaha

2 62 Stefano Manzi ITA – Yamaha YZF R6 – Ten Kate Racing Yamaha

3 61 Can Oncu TUR – Kawasaki ZX-6R – Kawasaki Puccetti Racing

4 19 Andrea Mantovani ITA – Yamaha YZF R6 – Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team

5 4 Harry Truelove GBR – Triumph Street Triple RS 765 – Dynavolt Triumph

6 66 Niki Tuuli FIN – Triumph Street Triple RS 765 – Dynavolt Triumph

7 23 Marcel Schroetter GER – MV Agusta F3 800 RR – MV Agusta Reparto Corse

8 54 Bahattin Sofuoglu TUR – MV Agusta F3 800 RR – MV Agusta Reparto Corse

9 11 Nicolo Bulega ITA – Ducati Panigale V2 – Aruba Racing WorldSSP Team

10 94 Valentin Debise FRA – Yamaha YZF R6 – GMT94 Yamaha

11 64 Federico Caricasulo ITA – Ducati Panigale V2 – Althea Racing

12 3 Raffaele De Rosa ITA – Ducati Panigale V2 – Orelac Racing VerdNatura

13 22 Federico Fuligni * ITA – Ducati Panigale V2 – Orelac Racing VerdNatura

14 28 Glenn van Straalen NED – Yamaha YZF R6 – EAB Racing Team

15 29 Nicholas Spinelli ITA – Yamaha YZF R6 – VFT Racing Yamaha

16 98 Maiki Abe * JPN – Yamaha YZF R6 – VFT Racing Yamaha

17 55 Yari Montella ITA – Ducati Panigale V2 – Barni Spark Racing Team

18 77 Adam Norrodim MAS – Honda CBR600RR – Petronas MIE – MS Racing Honda Team

19 95 Tarran Mackenzie GBR – Honda CBR600RR – Petronas MIE – MS Racing Honda Team

20 32 Oliver Bayliss AUS – Ducati Panigale V2 – D34G Racing

21 73 Maximilian Kofler * – AUT Ducati Panigale V2 – D34G Racing

22 68 Luke Power * AUS – Kawasaki ZX-6R – Motozoo Racing By Puccetti

23 69 Tom Booth-Amos * GBR – Kawasaki ZX-6R – Motozoo Racing By Puccetti

24 16 Yuta Okaya * JPN – Kawasaki ZX-6R – Prodina Kawasaki Racing WorldSSP

25 27 Alvaro Diaz * ESP – Yamaha YZF R6 – Arco Yart Yamaha WorldSSP

26 99 Adrian Huertas ESP – Kawasaki ZX-6R – MTM Kawasaki

27 17 John McPhee GBR Kawasaki ZX-6R – Vince64 by Puccetti Racing

28 39 Apiwath Wongthananon THA Yamaha YZF R6 – Yamaha Thailand Racing Team

29 51 Anupab Sarmoon THA – Yamaha YZF R6 – Yamaha Thailand Racing Team

30 7 Tom Edwards * AUS – Yamaha YZF R6 Yart – Yamaha WorldSSP Team

* WorldSSP Challenge

SSP300: squadre e piloti della griglia 2023

1 6 Jeffrey Buis NED Kawasaki Ninja 400 MTM Kawasaki

2 7 Loris Veneman NED Kawasaki Ninja 400 MTM Kawasaki

3 17 Ruben Bijman NED Yamaha YZF-R3 Arco Motor University Team

4 80 Gabrielle Mastroluca ITA Yamaha YZF-R3 Arco Motor University Team

5 23 Samuel Di Sora FRA Kawasaki Ninja 400 Prodina Kawasaki Racing WorldSSP300

6 25 Mattia Martella ITA Kawasaki Ninja 400 Prodina Kawasaki Racing WorldSSP300

7 34 Eitan Gras Cordon URU Yamaha YZF-R3 Sublime Racing by MS Racing

8 45 Clement Rouge FRA Yamaha YZF-R3 Sublime Racing by MS Racing

9 26 Mirko Gennai ITA Yamaha YZF-R3 Team BRcorse

10 93 Marco Gaggi ITA Yamaha YZF-R3 Team BRcorse

11 48 Julio Garcia ESP Kawasaki Ninja 400 Team Flembbo – Pl Performances

12 85 Kevin Sabatucci ITA Kawasaki Ninja 400 Team Flembbo – Pl Performances

13 41 Raffaele Tragni ITA Yamaha YZF-R3 AG Motorsport Italia Yamaha

14 91 Matteo Vannucci ITA Yamaha YZF-R3 AG Motorsport Italia Yamaha

15 28 Lennox Lehmann GER KTM RC 390 R Freudenberg KTM – Paligo Racing

16 60 Dirk Geiger GER KTM RC 390 R Freudenberg KTM – Paligo Racing

17 12 Humberto Maier BRA Yamaha YZF-R3 Yamaha MS Racing – Team Brasil

18 39 Enzo Valentim BRA Yamaha YZF-R3 Yamaha MS Racing – Team Brasil

19 53 Petr Svoboda CZE Kawasaki Ninja 400 Fusport – RT Motorsport by SKM – Kawasaki

20 69 Troy Alberto PHI Kawasaki Ninja 400 Fusport – RT Motorsport by SKM – Kawasaki

21 35 Yeray Saiz Marquez ESP Kawasaki Ninja 400 Accolade Smrz Racing

22 73 Jose Luis Perez Gonzalez ESP Kawasaki Ninja 400 Accolade Smrz Racing

23 47 Fenton Seabright GBR Kawasaki Ninja 400 Kawasaki GP Project

24 88 Daniel Mogeda ESP Kawasaki Ninja 400 Kawasaki GP Project

25 81 Ioannis Peristeras GRE Yamaha YZF-R3 ProGP Racing

26 13 Devis Bergamini ITA Yamaha YZF-R3 ProGP Racing

27 51 Juan Pablo Uriostegui MEX Kawasaki Ninja 400 Team#109 Kawasaki

28 59 Alessandro Zanca ITA Kawasaki Ninja 400 Team#109 Kawasaki

29 98 Shengjunjie Zhou CHN Kove 321RR China Racing Team

30 77 Jose Manuel Osuna Saez ESP Kawasaki Ninja 400 Deza – Box 77 Racing Team