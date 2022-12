Honda torna in Supersport: Mackenzie e Norrodin con il team MIE MS

Adesso è ufficiale: nel 2023 il team MIE Racing sarà presente sia nel Mondiale Superbike sia in quello Supersport. Nelle scorse ore la Honda ha comunicato che la squadra di Midori Moriwaki prenderà parte anche alla categoria intermedia.

Se in SBK i piloti annunciati già giorni addietro sono Eric Granado e Hafizh Syahrin, invece per la SPP sono stati scelti Tarran Mackenzie e Adam Norrodin. C’è grande curiosità di vedere in azione soprattutto il 27enne inglese, che nel 2021 si è laureato campione nel BSB con il team McAMS Yamaha e che nel 2022 ha anche avuto l’occasione di debuttare nel WorldSBK come wild card a Donington.

Honda torna nel Mondiale Supersport: Mackenzie vuole stupire

Honda ha deciso di fare ritorno nel Mondiale Supersport con la nuova CBR600RR. Da tempo erano trapelate indiscrezioni in merito e ora è tutto ufficiale. Del progetto fanno parte sia il team MIE sia il team MS, infatti la squadra si chiamerà MIE MS Racing.

Senza dubbio è Mackenzie il pilota che ha su di sé le maggiori attenzioni. Dopo aver sondato la possibilità di correre nel Mondiale Superbike, ha dovuto accettare il passaggio in SSP e spera che questo progetto rappresenti un buon trampolino di lancio per il futuro. Il figlio d’arte, anche campione britannico Supersport 600 nel 2016, ha chiuso il lungo sodalizio con Yamaha e ora spera di fare bene con la Honda in un campionato diverso.

Anche Norrodin conta di dimostrare di poter ottenere risultati positivi nel 2023. Il 24enne malese ha maturato delle esperienze nel Motomondiale tra il 2016 e il 2019. Negli ultimi anni ha corso nell’ARRC (Asia Road Racing Championship) tra Supersport e Superbike. Cercherà di fare del suo meglio nel Mondiale SSP e di reggere il confronto con il più quotato compagno di squadra.

Foto: Instagram