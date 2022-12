Tarran Mackenzie lascia McAMS Yamaha (ed il British Superbike)

Con un comunicato stampa, il team McAMS Yamaha ha annunciato che Tarran Mackenzie non farà più parte del progetto British Superbike per la stagione 2023. Dopo 6 anni trascorsi insieme, “Taz” ha preso la decisione di intraprendere un nuovo percorso di carriera. Con ogni probabilità, a livello mondiale.

MACKENZIE LASCIA MCAMS YAMAHA

Da Campione 2016 del British Supersport, Tarran Mackenzie era stato ingaggiato dalla squadra di Steve Rodgers nel 2017 con un contratto pluriennale, con l’obiettivo iniziale di difendere con successo il titolo tra le 600cc. Dopo 6 vittorie in 6 gare, tuttavia, “Taz” migrò temporaneamente nel Mondiale Moto2 con Suter Kierfer Racing in sostituzione di Danny Kent, tornando con McAMS nel 2018 per il suo esordio nel British Superbike. Dopo le prime vittorie, nel 2021 è arrivata la gioia della conquista del titolo, seguita quest’anno da una stagione difficile causata da tre distinti infortuni, l’ultimo (frattura del femore) accusato ad Oulton Park.

DESTINATO A LASCIARE IL BRITISH SUPERBIKE

Il comunicato stampa non precisa quale sarà il futuro di Tarran Mackenzie. Stando ai rumors trapelati, non sarà nel British Superbike, bensì nel Mondiale Supersport, ma non sono escluse sorprese.

CACCIA AL SOSTITUTO

Il team McAMS Yamaha ha atteso fino all’ultimo la decisione di Tarran Mackenzie. Con largo anticipo ha rinnovato anche per il 2023 Jason O’Halloran, mentre è tuttora sconosciuto il pilota che lo affiancherà l’anno prossimo nel BSB.