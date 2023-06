Evan Bros, Ten Kate e Puccetti Racing sono stati per anni gli assoluti protagonisti del Mondiale Supersport. I tempi cambiano. Le Yamaha e le Kawasaki sono in evidente difficoltà. Resiste Ten Kate con Stefano Manzi, secondo il classifica mondiale e c’è la sensazione che ci metta tanto di suo. “Non c’è battaglia con Nicolò Bulega – dice Stefano Manzi – non c’è neanche modo di fare bagarre con lui in questo momento. Ad inizio anno c’era un po’ meno differenza ma invece di ridursi è aumentata. Nicolò Bulega sta andando forte, sia chiaro, non dico che è solo una questione di moto perché bisogna guidarla però non è sfida alla pari in questo momento”.

Se Ten Kate galleggia, Evan Bros affonda. Certo, la squadra non schiera non top rider ma il problema non è solo del pilota. Il Team Principal di Evan Bros Fabio Evangelista non nasconde il suo disappunto.

“Le quattro cilindri , Yamaha e Kawasaki, hanno moto e piloti di tutto rispetto ma faticano – dice Fabio Evangelista a Corsedimoto – Massima stima per Nicolò Bulega che ha fatto un gara splendida e si merita la vittoria. In Aruba hanno un pacchetto che funziona molto bene. In Superpole però la prima quattro cilindri era quinta ad un secondo e due. Tante Ducati davanti, seguite da una MV e vedere piloti come Manzi, Navarro, Mahias dal settimo posto in giù lascia un po’ pensare. Bisogna capire perché su questa pista c’è tanta differenza tra le Next Generation e le vecchie 600, se le possiamo chiamare così”.

Non è la prima volta che accade.

“Si era già visto qualcosa di evidente a Barcellona con le MV Agusta che facevano un altro sport. Finché è solo la Ducati Aruba che fa la differenza pensi che sia il grande lavoro del team e il merito del pilota che è migliorato tanto. Quando ce ne sono due o tre o quattro, inclusa da 800 MV Agusta, pensi che i pesi massimi stiano sovrastando realmente i pesi medi”.

Fabio Evangelista, è un problema generalizzato?

“Noi di Evan Bros facciamo fatica ma non siamo gli unici. La cosa è abbastanza generalizzata. Bisogna comprenderne la motivazione. So che c’è una continua ricerca da parte di Dorna e di FIM per cercare di ribilanciare le prestazioni. Qui però la situazione sembra sempre più a favore delle moto di grossa cilindrata”.