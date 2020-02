Le immagini della violenta caduta di Alvaro Bautista in Superpole. Gomito sinistro contuso, ma correrà

Alvaro Bautista cade in Superpole, guarda qui il video

Il pilota spagnolo è incappato in questo gran volo alla Lukey Heights durante la Superpole. Stava seguendo Scott Redding che, ironia della sorte, ha eredito la Ducati con cui lo spagnolo nel 2019 qui in Australia aveva vinto tre gare su tre, per distacco. Alvaro Bautista sarà costretto a partire in quinta fila, con il quindicesimo tempo. Un anno era partito secondo, dietro Jonathan Rea poi strabattuto in corsa. Il debutto con la Honda si sta rivelando più difficile del previsto. Con l’altra Fireblade Leon Haslam scatterà in seconda fila, con il quinto crono.

CONTUSIONE AL GOMITO

Dopo la scivolata Alvaro Bautista è stato portato al centro medico del circuito. Il bollettino parla di contusioni al gomito sinistro. Lo spagnolo è stato dichiarato “fit”, per cui abile a prendere la partenza di gara 1.