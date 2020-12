Supersport UFFICIALE Niki Tuuli con MV Agusta Reparto Corse nel 2021

Ritorno nel Mondiale Supersport per Niki Tuuli. Il pilota finlandese ha firmato con MV Agusta Reparto Corse per il 2021. "Non vedo l'ora di conoscere moto e squadra."

Il Mondiale Supersport vedrà nuovamente al via Niki Tuuli. Un ritorno per il pilota finlandese, che ha corso in questa categoria nel biennio 2016-2017 prima di cambiare paddock. L’accordo con MV Agusta Reparto Corse lo riporta in WorldSSP, determinato a fare bene con la MV Agusta F3 675 e la squadra di Andrea Quadranti. Ricordiamo, nei due anni citati l’ex campione Yamaha Cup 2012 ha ottenuti una vittoria, cinque podi ed una pole position. Risultati che vorrà certo ripetere dopo tre stagioni tra Moto2 (come sostituto), CEV Moto2 (vice-campione quest’anno) e MotoE (condizionato da qualche infortunio). A breve si saprà anche il nome del 2° pilota.

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi seguono e che mi permettono di continuare a fare quello che preferisco: correre in moto. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra e di guidare una MV Agusta, per la prima volta nella mia vita. Non la conosco molto bene ma la squadra ha una lunga esperienza nel paddock della Supersport ed ha portato per anni questa moto ai massimi livelli. Mi piace molto il sound della MV. Non vedo l’ora di guidarla e di conoscere lei e la mia nuova squadra e sono certo che insieme potremo conquistare ottimi risultati.” Con queste parole Niki Tuuli è già proiettato verso la nuova avventura Supersport con il team italiano.

Non è meno soddisfatto il Team Principal Andrea Quadranti, che dà il benvenuto al pilota classe 1995 di Myrskylä. “Sono lieto di annunciare Niki quale primo pilota del nostro team. Mi fa piacere che abbia accettato di far parte del nostro progetto. Il prossimo anno sarà l’ultimo anno di corse per la 675, vogliamo ottenere i migliori risultati possibili. Non abbiamo ancora definito quante moto schiereremo nel 2021, ma mi aspetto di poterlo annunciare all’inizio del nuovo anno. Colgo anche l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto fin ad ora, e che continueranno a farlo malgrado questi momenti che sono difficili.”