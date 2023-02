Supersport Test Phillip Island: Nicolò Bulega e Ducati non si battono

Seconda ed ultima giornata di test Supersport chiusa con Nicolò Bulega autore del miglior crono davanti a Stefano Manzi. L’alfiere Ducati non rallenta, anzi diventa il primo ed il solo di questi due giorni di test ad infrangere la barriera di 1:33. Un’ottima premessa per la Rossa, a caccia della partenza di stagione ideale anche in questa categoria. Non sono mancati anche svariate cadute, problemi meccanici e tre bandiere rosse (due nel primo turno, una nel secondo) a rallentare un po’ i lavori. Dopo quanto fatto lunedì, ecco com’è andata la giornata di chiusura prima dell’inizio del campionato.

Ducati vola

Nicolò Bulega ha lasciato Stefano Manzi ad 166 millesimi nel corso del primo turno, un vantaggio che è lievitato ad oltre quattro decimi quando ha fermato il cronometro su un 1:32.781. La conferma dell’ottimo stato di forma dell’alfiere Aruba Ducati, anzi delle Rosse in generale, con solo la Yamaha di Manzi e la Kawasaki di Can Öncü a spezzarne il dominio nei primi sette posti. Anzi sono questi i nomi della top 3 combinata di giornata, ma come detto, sembra che Bulega abbia ingranato la marcia in questi giorni. Ducati è stato l’unico marchio senza vittorie nel 2022, ma se queste sono le premesse è un digiuno ancora di breve durata…

Incidenti e stop

Federico Caricasulo (Althea Racing Team) nella seconda sessione è stato uno dei piloti Ducati in netto miglioramento dopo l’incidente ed il guaio tecnico che l’hanno fortemente rallentato nel corso delle sue FP1. Non è stato l’unico ad accusare qualche problema: citiamo anche gli incidenti di Adrian Huertas (MTM Kawasaki), Nicholas Spinelli (VFT Racing Yamaha) ed Andrea Mantovani (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team). Nelle FP2 invece sono caduti Jorge Navarro, di nuovo Spinelli e Bahattin Sofuoglu (portato al Centro Medico per controlli), problemi meccanici per Huertas e per il pilota di casa Oliver Bayliss. Forzatamente fermo ai box invece il rookie Tarran Mackenzie, la cui Honda CBR600RR ha subito un guasto al motore ieri. In pista quindi per l’Ala Dorata solo il compagno di box Adam Norrodin, ma in generale il ritorno in Supersport per il marchio è già tutto in salita.

I tempi della prima sessione

I tempi della seconda sessione

Classifica combinata day-2

Classifica combinata 20-21 febbraio

Foto: Aruba.it Racing-Ducati