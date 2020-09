Supersport, Teruel: Jules Cluzel KO, frattura di tibia e perone

Jules Cluzel ha la peggio nell'incidente in Gara 2 Supersport ad Aragón. Per lui frattura di tibia e perone alla gamba sinistra: stagione finita?

Si conclude nel peggiore dei modi il Teruel Round per Jules Cluzel. In seguito all’incidente di Gara 2 (colpito al posteriore da De Rosa) gli è stata riscontrata infatti la frattura di tibia e perone della gamba sinistra. Il pilota GMT94 Yamaha in seguito è stato trasportato all’ospedale di Alcañiz per controlli più approfonditi, ma l’infortunio è accertato. Per lui la stagione Supersport potrebbe essere già al capolinea, anche se diciamo che il divario da Locatelli ormai appariva incolmabile. Vedremo poi se ci sarà qualche provvedimento per l’alfiere MV Agusta.

VIDEO Il botto tra Raffaele De Rosa e Jules Cluzel

Come si può vedere, il pilota francese si è visto coinvolto in un incidente a pochi giri dal via, colpito al posteriore da Raffaele De Rosa in rimonta. Impossibile per lui evitare il botto, apparso fin da subito serio. Cluzel, molto dolorante, era stato evacuato in barella. Sfortunatamente si tratta proprio della stessa gamba già molto malconcia per infortuni pregressi: ricordiamo il pauroso incidente a Jerez 2015, con frattura scomposta sempre di tibia e perone (oltre a lussazione di una spalla). Da tempo ormai cambia marcia col piede destro…