Supersport: paura per Can Öncü. Puccetti: “Non è in pericolo”

Can Öncü protagonista di uno spaventoso incidente stradale. Il pilota Puccetti in ospedale per accertamenti, ma "La sua vita non è in pericolo."

Le immagini parlano chiaramente per spiegare il pazzesco incidente avvenuto in Turchia. Tra i protagonisti Can Öncü, ingaggiato da Kawasaki Puccetti per la prossima stagione Supersport. Il giovane pilota turco si stava recando presso la struttura di Kenan Sofuoglu per allenarsi, quand’ecco avvenire il botto. Da accertare la dinamica dell’incidente, ma il suo team si affretta a far sapere che non è in pericolo di vita.

Riportiamo il messaggio scritto da Puccetti. “Can Öncü ha avuto un incidente mentre si stava recando nella struttura di Kenan Sofuoglu per allenarsi. Fortunatamente la sua vita non è in pericolo. Al momento è in ospedale per accertare il suo stato di salute.” Quasi sicuramente ci saranno conseguenze di tipo fisico, da attendere per conoscerne l’entità. Possiamo solo dire che gli è andata davvero bene…