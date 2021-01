Valentino Rossi a Francesca Novello: “Amore, mi stai toccando il c***”

Abbraccio romantico tra Valentino Rossi e Francesca Novello sulla pit-lane del Bahrain. Ma il Dottore commenta sui social: "Mi stai toccando il culo".

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sempre più inseparabili e innamorati. Il viaggio in Bahrain è l’occasione giusta per condividere un viaggio insieme, tra paesaggi romantici e spiagge immacolate. Nel paddock dove si svolge la 12 Ore del Golfo c’è anche spazio per un abbraccio e il tempo per qualche simpatica battuta sui social. La modella di origini lombarde commenta la foto su Instagram: “Sempre“, in segno della loro love story che sembra destinata a convolare a nozze in tempi brevi. Più sfacciata la risposta di Valentino Rossi: “Mi stai toccando il culo amore“. Un gesto apotropaico che potrebbe portare fortuna al campione di Tavullia che insidia il podio momentaneo nelle prove libere della gara endurance.

La Franci, alla pari del trio di Tavullia, fa un resoconto della giornata in questo tour in Bahrain. Dopo aver spiegato l’iter da seguire per approdare negli Emirati Arabi, cerca di informare i tanti fan sulla diretta streaming. Al momento non è possibile seguire la 12 Ore del Golfo in diretta, ma sappiamo che lo staff di Valentino Rossi sta facendo pressioni per trasmettere sui social l’evento. Oggi pomeriggio si terranno le tre sessioni di qualifiche, una per ogni singolo pilota. Domani la gara divisa in due sessioni da 6 ore l’una.