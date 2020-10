Kawasaki Puccetti ufficializza la formazione per la stagione Supersport 2021: confermato Philipp Öttl, accanto a lui arriva Can Öncü. Un duo di piloti per puntare molto in alto.

Il team Kawasaki Puccetti continua anche l’anno prossimo a puntare sui piloti già nelle sue file, cambiando un po’ le formazioni. Con Mahias promosso in Superbike, la sua squadra Supersport 2021 vedrà schierati Philipp Öttl e Can Öncü. Per il pilota tedesco si tratta di una conferma ed in un certo senso lo è anche per il giovane turco. In questo 2020 infatti sta correndo con i colori del Turkish Racing Team, squadra nata dalla collaborazione di Puccetti Racing e Orelac Racing (col supporto di Sofuoglu e della Federazione turca). Possiamo dire che l’anno prossimo passa alla “struttura ufficiale” di Manuel Puccetti.

Grande fiducia del team principal in entrambi i suoi piloti, tutt’e due all’esordio in WorldSSP quest’anno e autori di una stagione in crescita (ma non sempre fortunata nei risultati). “È una grande soddisfazione per me avere ancora con noi Philipp Öttl. I risultati nell’anno del suo debutto sono stati molto positivi e speriamo possa concludere 3° in classifica finale. Una posizione che contiamo di migliorare il prossimo anno. Per quanto riguarda Öncü, sono certo del suo grande potenziale e cercheremo di metterlo nelle condizioni di esprimerlo al massimo. L’obiettivo è di ottenere con lui i risultati che in passato abbiamo ottenuto con Sofuoglu e Razgatlioglu.”

Philipp Öttl punta al massimo nel 2021. “L’obiettivo è chiudere in testa” ha detto senza mezzi termini il tedesco, attualmente 3° con tre podi a referto. “Di certo non sarà facile, ma ritengo di disporre del pacchetto giusto. Siamo molto fiduciosi per il prossimo anno.” Sulla stessa lunghezza d’onda il futuro compagno di box Can Öncü. “Non vedo l’ora di provare la mia nuova moto e lavorare con la nuova squadra. Voglio puntare ai massimi risultati, mettendo a frutto l’esperienza maturata quest’anno.”