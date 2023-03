Supersport, Nicolò Bulega il perfezionista “Siamo davanti ma non basta”

Nicolò Bulega scatta al meglio anche nel fine settimana in Indonesia. Per l’alfiere Aruba Ducati, reduce dalla doppietta australiana, il miglior crono sia nelle FP1 che nella seconda sessione di libere del venerdì. La classifica combinata ci dice che comanda una top 4 racchiusa in appena 79 millesimi. Tuttavia Bulega non appare completamente soddisfatto del feeling in sella alla sua Panigale V2. E meno male… Qualcosa da limare quindi, ma il 23enne emiliano è partito nuovamente col piede giusto.

Il primo turno di giornata è stato poco indicativo a livello di tempi, vista la pista molto sporca. Riferimenti alti e cinque piloti fuori dal limite del 105%, anche se è comunque un piacere notare al comando un terzetto tricolore composto da Bulega, Spinelli e Manzi. Nella seconda sessione di tempi si sono abbassati di circa 3-4 secondi, con il capoclassifica iridato di nuovo a fare la voce grossa. Nicolò Bulega ha comandato una classifica molto corta: top 4 in 79 millesimi, cinque marchi diversi nelle prime cinque posizioni, 11 piloti in otto decimi. Vedremo domani, ma la Rossa sembra a caccia di un altro dominio dopo il doppio trionfo a Phillip Island.

“A livello di sensazioni non sono al 100% come in Australia” ha però ammesso Nicolò Bulega alla fine del primo giorno a Mandalika. “Oggi però il tracciato era piuttosto difficile, con tanta sabbia in pista.” Come detto, la situazione poi è migliorata. “Non è andata male, siamo davanti, ma dobbiamo sistemare qualcosa.” In particolare in frenata. “Il posteriore mi scivola un po’ troppo quando freno, non credo sia una cosa difficile da sistemare” ha sottolineato Bulega. Il pilota Ducati guarda però anche alle condizioni della pista. “Secondo me domani andrà molto meglio. Sarà poi il secondo giorno, quindi saremo tutti più veloci.”

Foto: worldsbk.com