Supersport Misano, Gara 2: Baldassarri ci prova, ma è ancora Aegerter

Podio fotocopia di Gara 1, stavolta però il vincitore lo decide la pista. Lorenzo Baldassarri tira fuori le unghie, ma contro questo Dominique Aegerter è davvero dura. Il campione Supersport in carica ha la meglio anche oggi, trionfo in Gara 2 ed ulteriore allungo in classifica iridata: 195 punti contro i 141 di ‘Balda’! Nicolò Bulega si complica la vita con un errore iniziale, ma risale infine fino alla terza piazza. Vediamo com’è andata quest’ultima corsa del round italiano.

Gara 2

Si riparte da Baldassarri quasi-vittorioso nella corsa del sabato, solo il ‘verde’ ha consegnato il trionfo ad Aegerter, con Bulega a completare il podio (il resoconto). Italiani a caccia della rivincita in casa, partenza dal fondo più Long Lap Penalty per Bahattin Sofuoglu per aver provocato l’incidente iniziale in Gara 1. Scatto vincente di Bulega su Baldassarri, Aegerter e Montella, ma un largo poche curve dopo manda il ducatista in settima posizione… Non è proprio un round da ricordare invece per Bayliss, oggi protagonista di un incidente da lui causato con anche un arrabbiato Orradre fuori dalla corsa. In testa giro dopo giro scappa Baldassarri, riagganciato poi a 10 giri dalla fine da Aegerter, mentre Bulega risale e Montella invece perde qualche posizione, allontanandosi dal podio. In testa invece la situazione è chiara: un duo Yamaha in aperta contesa per la vittoria, una battaglia incandescente fino alla fine. Lorenzo Baldassarri c’è, è ben presente e concentrato, ma Dominique Aegerter non si batte. Doppio trionfo a Misano sull’italiano, ancora terzo Nicolò Bulega.

La classifica

