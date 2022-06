Supersport Misano, Gara 1: Baldassarri ruggisce, ma festeggia Aegerter

Finale incandescente con colpo di scena per i ragazzi della Supersport. Lorenzo Baldassarri, Dominique Aegerter e Nicolò Bulega sono i grandi protagonisti della corsa del sabato a Misano, finché l’alfiere Evan Bros non riesce avere la meglio al traguardo! Ma solo in pista, una sanzione posteriore lo retrocede di una casella… La festa per la vittoria è ancora dello svizzero campione in carica, ma ciò non toglie il sorriso sul volto di ‘Balda’. “Ne avevamo bisogno, sono tornato!” è il suo commento al parco chiuso. Una gran gara anche per Bulega, pur con un pizzico di delusione per un problemino che non gli ha permesso di lottare fino alla fine per la vittoria. Ecco cos’è successo.

Qualifiche e gomme

Il campione in carica Dominique Aegerter ha frantumato il record della pista e s’è preso un’altra pole position, la terza consecutiva in questa stagione. Segue un quartetto tutto di casa, a cominciare da Niccolò Bulega per continuare con Lorenzo Baldassarri, Federico Caricasulo e Yari Montella, 9° Stefano Manzi a causa di una caduta. Queste le posizioni di questa prima corsa a Misano, si parte con scelta unanime di gomme: SC1 all’anteriore, SCX al posteriore per tutti i ragazzi Supersport. Da segnalare che c’è stato un ribilanciamento a livello di regole su giri motore ed apertura dell’acceleratore, con un minimo vantaggio per Ducati e Triumph.

Gara 1 Supersport, si parte

Il poleman e gli italiani scattano al meglio, Bulega in particolare che passa in vetta davanti allo svizzero e cerca di mettere un po’ di margine. Subito un triplo botto alla Quercia tra Booth-Amos, Sofuoglu (che dà il via alla carambola) e la wild card tricolore Patacca, la cui gara 1 di casa purtroppo finisce immediatamente. A terra anche Buis, Bayliss e De Rosa (questi ultimi due in grado di ripartire), mentre in pochi giri la situazione appare chiara: Bulega cerca di prendere il volo, Aegerter però sta spingendo al massimo per recuperare e non permetterglielo, molto attento anche Baldassarri poco lontano. A 10 giri dalla fine però l’aggancio tra i primi due è completato, una tornata dopo si fa decisamente minaccioso anche il terzo dei piloti lanciati in fuga.

In tre per la vittoria

Che peccato Caricasulo che di colpo rallenta, lasciando strada ai battaglieri rivali Montella e Öncü, per poi fermarsi a bordo pista: l’italiano è costretto al ritiro prematuro per un guaio meccanico. Tornando davanti, tutto calmo fino a due giri dalla fine: Aegerter passa di forza, Bulega perde la posizione anche rispetto a Baldassarri. Finita qui? Niente affatto: ad un giro dalla fine l’alfiere Evan Bros piazza la zampata sul campione in carica! Lo svizzero risponde, ma anche l’italiano: serve il fotofinish per conquistare un super successo! Appena 184 millesimi per il trio del podio, la dice lunga sulla battaglia in questa prima gara del weekend… Almeno, questo è ciò che è accaduto in pista, visto che arriva il colpo di scena. Un piccolo passaggio sul verde alla curva 15 gli fa perdere il trionfo appena conquistato! Festeggia Dominique Aegerter, Lorenzo Baldassarri è sorridente 2°, Nicolò Bulega è terzo ma con tanta voglia di rivincita per domenica.

La classifica

Foto: worldsbk.com