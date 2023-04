Supersport Gara 2: Nicolò Bulega re di Assen, podio tutto italiano

Nicolò Bulega signore del TT Circuit Assen. Il pilota Aruba Ducati non ha rivali in questo appuntamento dei Paesi Bassi, anche in Gara 2 è una cavalcata solitaria che gli permette un ulteriore allungo in classifica generale. Qualche scintilla c’è più indietro per le restanti posizioni del podio: un’esclusiva tricolore tra Federico Caricasulo e Stefano Manzi, che non si risparmiano fino al traguardo e con l’alfiere Yamaha che riesce a prendersi il 2° posto. Non manca qualche incidente da brividi più indietro, senza conseguenze. La cronaca della gara della domenica.

Supersport, dominio Bulega

Non c’è grande battaglia per la vittoria in questa domenica ad Assen. Dopo la pole position e la vittoria nella prima gara del weekend, Nicolò Bulega imposta presto un ritmo insostenibile per gli avversari. È una cavalcata solitaria, un’altra esibizione che conferma l’ottimo stato di forma del pilota Aruba Ducati, sempre più solido leader della generale in Supersport. Il quartetto tricolore che si vede al via (Caricasulo, Bulega, De Rosa e Manzi) piano piano si sgrana, si inseriscono anche altri a caccia della zona podio. Schrotter e MV Agusta, già in evidenza ieri, tenta il bis, ma si fermerà solo al 4° posto. Sul finale infatti si infiamma il duello Caricasulo-Manzi, con il primo che deve anche lottare con una farfallina incastrata sulla visiera a strappo e la leva del freno storta in un contatto con l’avversario. Nonostante questo si tiene nella lotta, ma alla fine il pilota Ten Kate riesce a prendersi la seconda posizione al traguardo. Anche se non era esattamente questo il programma in casa Yamaha, con Bulega che scappa via nella generale.

Brividi in corsa

Non mancano in particolare un paio di incidenti da brividi. Il primo è proprio al via, un botto tra Yari Montella e Can Oncu alla prima curva. Il pilota turco si reca poi al Centro Medico, non è un buon segnale il fatto che si tenesse la spalla. Un altro brutto rischio c’è alla curva 17 a 10 giri dalla fine, nel gruppetto in lotta per la 5^ posizione. Proprio all’entrata di curva Bahattin Sofuoglu, a contatto con Van Straaalen, va in highside e finisce a terra proprio in traiettoria. Tuuli in particolare, che se lo trova quasi sotto le ruote, riesce a schivarlo per un soffio, nessuna conseguenza per il pilota turco.

La classifica

