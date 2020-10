Supersport Estoril, Lucas Mahias batte Andrea Locatelli in gara 2

Lucas Mahias saluta la Supersport battendo il neo campione: entrambi saltano in Superbike l'anno prossimo. Sul podio la MV Agusta con Raffaele de Rosa

Lucas Mahias ha salutato la Supersport battendo il neo campione Andrea Locatelli: entrambi salteranno in Superbike 2021. L’ultimo atto della serie cadetta ha offerto un bello spettacolo, con un gruppo molto folto in testa alla corsa dal primo giro fino alla bandiera a scacchi. Il podio è stato completato da Raffaele De Rosa, con la MV Agusta. Il campano è stato anche al comando, subendo poi il ritorno delle Kawasaki di Lucas Mahias e Philipp Ottl. Nel giro finale ha tentato di resistere ad Andrea Locatelli, che però è passato proprio sul filo di lana, per soli nove millesimi di secondo.

Mahias e Loca in top class

Lucas Mahias ha risolto la pratica con uno strepitoso sorpasso alla prima staccata ai danni del compagno di squadra Phillip Ottl. A quel punto il francese, 31 anni, ha tenuto la posizione firmando il secondo successo 2020. Ottl aveva cominciato l’ultimo giro al comando e si è ritrovato sconsolatamente fuori dal podio, finendo quinto dopo aver dovuto dare strada all’ultimo anche all’altro rookie Steven Odendaal. Dopo aver vinto gara 1 Andrea Locatelli ha un pò tirato i remi in barca: dodici vittorie possono bastare. Non ci poteva essere epilogo migliore: Lucas Mahias l’anno prossimo sarà in Superbike con la stessa squadra, il team Kawasaki Puccetti. Andrea Locatelli invece sostituirà Michael van der Mark sulla Yamaha ufficiale.