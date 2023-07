Supersport Donington: settimo sigillo di Nicolò Bulega

Nulla di nuovo sotto il timido sole inglese. Nicolò Bulega stravince anche a Donington. Dopo la pole position, in gara-1 scatta bene, si porta subito in testa e scappa. Dietro a lui tre piloti italiani: Manzi, Caricasulo e Montella. Come in tante altre occasioni, l’unico che prova a resistere è Stefano Manzi con la Yamaha Ten Kate. Il riminese cerca di supplire con il talento e la tenacia ai limiti della moto ma nulla può contro lo strapotere del binomio Nicolò Bulega-Ducati Aruba. Il secondo miglior pilota Yamaha è Gleen Van Straalen, quinto con un distacco di oltre 16 secondi da Stefano Manzi.

Primo podio stagionale e con Ducati per Yari Montella che conquista un ottimo terzo posto con Barni dopo una gara decisamente positiva. Questo terzo posto era veramente importante per il morale del giovane pilota campano, sfortunatissimo nella prima fase del campionato. Quarto Federico Caricasulo su Ducati e mai veramente in lotta per il podio. Nella top 10, al settimo posto, Raffaele De Rosa. Assente Andrea Mantovani per un infortunio nelle libere.

Bella la favola della wildcard irlandese Rhys Irwin, con una Suzuki GSX-R750 di nuovo presente ad una gara del Mondiale Sport dopo una lunga assenza. Romantica la scelta della livrea e del numero, 34 in omaggio a Kevin Schwantz. Inwin termina la gara al sedicesimo posto.

