Supersport: Can Öncü, solo tagli ad un braccio. Puccetti: “Un miracolo”

Solo qualche taglio per Can Öncü, illeso il gemello Deniz che gli era accanto. Questo il risultato del brutto incidente di giovedì. Puccetti: "Come se avesse vinto un mondiale."

Si è risolto solamente con un grosso spavento il pauroso incidente avvenuto ieri in Turchia. Protagonisti non solo l’alfiere Puccetti in Supersport Can Öncü, ma anche il pilota Moto3 e gemello Deniz, più un loro amico alla guida. La splendida notizia è che non si registrano infortuni seri per nessuno dei tre. Tutte le ‘lesioni’ sono al furgone sul quale si trovavano, praticamente distrutto nella collisione con un camion. I ragazzi erano stati subito portati in ospedale per accertamenti, ma sono stati dimessi presto.

Lo ricordiamo, i fratelli Öncü ed il loro amico si stavano recando nella struttura di Kenan Sofuoglu per allenarsi. Le prime ricostruzioni, ancora provvisorie, parlano di un camion che, per motivi da accertare, viaggiava in direzione opposta rispetto al furgone dei ragazzi turchi, tutte e tre seduti sui sedili anteriori. In seguito ecco il forte impatto, ma fortunatamente solo Can Öncü ha riportato qualche taglio profondo al braccio destro. Ora sono tutti a casa di Sofuoglu, anche per rimettersi dallo shock dell’incidente.

“Sono stato informato immediatamente da Kenan” ha detto Manuel Puccetti, team principal di Kawasaki Puccetti Racing. “Poche ore dopo ho parlato con Can via videocall. È stato un vero miracolo! Il pilota ora è calmo, ma certo piuttosto scosso per quanto accaduto. Sono riuscito però a farlo sorridere dicendogli che è come se avesse vinto un mondiale, e che da aprile proveremo a vincerne un altro. È incredibile, nessuno si è fatto male! Un brutto episodio che fortunatamente si sistemerà con qualche settimana di convalescenza.”