Dakar 2021, tappa 6: Joan Barreda, e sono tre! Toby Price nuovo leader

Joan Barreda ottiene la terza vittoria di tappa prima della pausa. Lo seguono Ross Branch e Daniel Sanders, Toby Price passa al comando in classifica generale.

Prima parte della Dakar 2021 chiusa con la tappa odierna (ridotta), visto che domani si riposa. È ancora Honda a fare la voce grossa: terzo successo dell’anno per Joan Barreda, una vittoria storica giunta per appena 13” sull’alfiere Yamaha Ross Branch. segue la KTM del rookie Daniel Sanders, nuovamente in bella evidenza. Testa della classifica generale che cambia ancora, con Toby Price al comando davanti alle due Honda di Kevin Benavides e di José Ignacio Cornejo. Come accennato, domani ci si ferma, per poi riavvivare la competizione con rinnovato slancio nella giornata di domenica.

Rispetto al percorso annunciato inizialmente, la distanza è stata ridotta e la partenza posticipata. Questo perché un buon numero di piloti ha accusato grosse difficoltà per finire la quinta tappa, arrivando quindi con molto ritardo al bivacco di Al Qaisumah. Di conseguenza i motociclisti sono partiti un’ora e mezza dopo il via previsto, e percorrono 101 km in meno di speciale tra le comunque complesse dune del deserto arabico. Ricordiamo che si è ridotto ulteriormente il numero degli italiani in competizione: Piolini (infortunio) e Catanese (guaio meccanico) si aggiungono ai già ritirati Cominardi e Interno (entrambi infortunati).

Pedemonte invece ricomincia oggi dalla Dakar Experience, alla quale si aggiungeranno domenica anche la rookie Jugla e Bispo. Entrambi non sono riusciti a partire in tempo oggi dopo le difficoltà incontrate giovedì. Benavides è stato il primo a prendere il via, acciaccato (naso rotto e guai ad una caviglia) dopo la caduta di ieri. Sono vari i piloti da tenere d’occhio per la vittoria odierna, anche Brabec, almeno fino ad un certo punto. Il campione in carica infatti incappa in un errore di navigazione, perdendo contatto quindi con i primi. Ma è una giornata combattuta e solo al traguardo conosciamo il nome del vincitore, visti i distacchi a lungo piuttosto ridotti.

Solamente 13 secondi infatti separano il vincitore Joan Barreda da Ross Branch. Terza vittoria di tappa per il primo, mentre il secondo continua a confermarsi con risultati di rilievo. Ma lo spagnolo è ormai sul podio dei più vincenti di sempre nella Dakar: con la 27^ vittoria odierna, segue solamente Peterhansel e Despres a quota 33. In terza piazza c’è il rookie Daniel Sanders, miglior KTM davanti al campione in carica Ricky Brabec, a Matthias Walkner e ad Adrian van Beveren. Si stacca un po’ sul finale Toby Price, grande protagonista di tappa, ma il 7° posto a meno di 4 minuti dal vincitore è sufficiente per la leadership.

Foto: Florent Gooden/DPPI Media