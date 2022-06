Superbike Misano: Gli eventi, Mattia Pasini in veste di …imprenditore

I piloti del Mondiale Superbike incontrano i loro tifosi. Come per tradizione, a Misano il giovedì è dedicato al eventi collaterali al round del Mondiale Superbike. Si inizia al mattino con con una simpatica sfida al Driving Simulation Center della società Res-Tech diretta da Mattia Pasini.

“Abbiamo allestito un nuovo centro di simulazione in una delle sale più belle del circuito – spiega Mattia – i piloti del Mondiale si cimenteranno alle nostre postazioni, tutte di alto livello per quello che riguarda il design, l’uso dei materiali, l’efficienza ed il peso”.

Sarai in circuito nell’inedito ruolo di imprenditore e non di pilota. Che effetto ti fa?

“La Res-Tech era nata per gioco durante il lockdown ma sta diventando una realtà di successo. Ovviamente mi fa molto piacere poterla rappresentare in questo ambito. Certo, mi piacerebbe essere a Misano come pilota del Mondiale Superbike ma speriamo ci sia occasione in futuro, c’è tempo”.

Tra i piloti in gara ai simulatori Kohta Nozane, Luca Bernardi, Phillip Oettl, Hafizh Syahrin, Oliver König e Niccolò Bulega.

Nel primo pomeriggio si inizia con la Pit Walk Solidale. I disabili delle associazioni della Romagna potranno ammirare da vicino le moto e respirare il clima dei box e della pit lane. Alle 18.30 ecco uno tra gli appuntamento clou del giovedì. I migliori piloti italiano incontreranno i loro tifosi in Viale Ceccarini, a Riccione. Saranno presenti: Andrea Locatelli, Axel Bassani, Luca Bernardi, Michael Rinaldi e Roberto Tamburini.

Tra le iniziative collaterali anche la presentazione della mostra fotografica 50 Shooting of racing, ma questa è il programma venerdì 10 giugno, alle 18.00, al nuovo Pit Building. In questa occasione sarà anche presentato il secondo step dei lavori di completamento della nuova infrastruttura, in via di ultimazione.

Sabato verrà siglato infine un memorandum tra San Marino e l’autodromo di Misano per una serie di iniziative comuni.