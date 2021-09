Superbike, Toprak va giù duro: “La Kawasaki ha fatto ridere”

Toprak Razgatlioglu usa parole di fuoco per commentare la retrocessione in Superpole Race. "Ho riportato il trofeo nel box Kawasaki, hanno fatto ridere"

“Pere, ho l’impressione che Toprak sia passato sul verde, chiedi a Guim di andare a dare un’occhiata”. Jonathan Rea in parco chiuso ha segnalato al capo meccanico Pere Riba che nel feroce duello all’ultimo giro della Superpole Race l’avversario aveva probabilmente sconfinato oltre i limiti della pista. Guim Roda, capo di Kawasaki Racing Team, è andato in direzione gara sporgendo una formale protesta, ma i Commissari FIM hanno impiegato quasi quattro ore per verificare tutte le immagini tv disponibili. Incluse quelle riprese dall’on board di Jonathan Rea, che alla fine sono risultate decisive. Toprak Razgatlioglu aveva in effetti toccato il verde fra le curve 8-9, di qualche millimetro.

Toprak incazzato nero

Un’inezia, ma i commissari non potevano chiudere gli occhi e hanno dovuto applicare questo regolamento francamente assurdo. Toprak Razgtalioglu probabilmente si è incazzato per la prima volta in vita sua, da quando corre. “Sono andato io personalmente nel box Kawasaki a consegnare il trofeo della vittoria in Superpole Race, li ho fatti felici” ha detto il leader del Mondiale. “Capisco che abbiano bisogno di punti, ma io neanche ci penso. Se sono contenti così, va bene, io ci rido su. Io ai punti non ci penso neanche. Non avevo mai vinto tre gare in un week end, ci sono riuscito a a me va bene così”.

Il clima che cambia

Il capo del box Yamaha, Paul Denning, ha usato parole di fuoco. “Complimenti, bella vittoria. Adesso il clima nel paddock cambierà radicalmente.” Era inevitabile che accadesse, prima o poi. Fra due settimane al Montmelò, la pista di casa Kawasaki, il clima sarà sicuramente surriscaldato. I nervi sono a fior di pelle, e forse è proprio questo che Jonathan Rea voleva, aldilà dei sei punticini riguadagnati in classifica. Far perdere la calma ad un Toprak Razgatlioglu che in pista, finora, ha mostrato una freddezza e una solidità incredibili. Vedremo se continuerà.

Foto: Instagram