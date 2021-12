Superbike, Toprak Razgatlioglu: la nuova grafica del 54 + 1

Toprak Razgatlioglu non rinuncerà al suo numero 54 nella stagione Superbike 2022. Ma comparirà anche il numero 1 del campione del mondo.

Subito dopo la conquista del Mondiale Superbike, Toprak Razgatlioglu ha annunciato l’idea di indossare il numero 1 sulla Yamaha R1 del prossimo anno. Un privilegio di cui Jonathan Rea ha usufruito per sei stagioni, anche se subito dopo aver vinto gara-2 in Indonesia non ha esitato a incollare il suo storico numero #65 sulla sua Kawasaki ZX-10RR. Adesso è il turno del pilota turco, ma non sarà come previsto…

In un tweet lanciato dal suo account ufficiale Toprak mostra la grafica del numero che porterà nella stagione Superbike 2022. Lascerà intatto il suo #54, che già utilizzava il suo mentore Kenan Sofuoglue, ma il numero #1 comparirà ugualmente con tanto di bandiera della sua nazione sovraimpresso al #4. Una scelta geniale che dimostra come Razgatlioglu sia legato a certi valori e tradizioni, non senza un pizzico di scaramanzia. La stagione 2022 inizierà ad Aragon ad aprile e siamo certi che da lì riprenderà la titanica sfida con Jonathan Rea, intenzionato a riprendersi il titolo mondiale prima di chiudere la carriera.

Toprak Razgatlioglu parteciperà alla cerimonia di premiazione della Federazione Motociclistica Internazionale (FIM) a Monaco. Insieme a lui verrà premiato anche Kenan Sofuoglu. Saranno presenti anche Fabio Quartararo, Joan Mir, Jonathan Rea, Jeffrey Herlings (MXGP), Maxime Renaux (MX2) e Courtney Duncan (WMX).