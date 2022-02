Superbike Test Portimao: programma e orari, Danilo Petrucci sulla V4

La Superbike in pista a Portimao l'8 e 9 febbraio 2022 per due giorni di test. In pista Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista, Danilo Petrucci e molti altri.

Tutto pronto a Portimao per la due giorni di test Superbike e Supersport. A mendo di tre tre mesi dall’ultimo round del WorldSBK, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu si incrociano in pista per iniziare la nuova sfida 2022. Il cronometro avrà relativa importanza, ma i due titani delle derivate di serie faranno eccezione. Entrambi desiderano il primato, anche se si tratta di un test preseason. A rendere ancora più effervescente la due giorni dell’Algarve contribuirà il neo arrivato in Ducati, Alvaro Bautista.

Test Superbike con Kawasaki, Yamaha e Ducati ufficiali

In azione tre delle cinque squadre ufficiali. Per Pata Yamaha e il campione in carica Razgatlioglu sarà la prima uscita dopo la conquista del titolo mondiale Superbike al Mandalika Circuit. Al suo fianco ci sarà Andrea Locatelli, reduce dal 4° posto nella sua stagione da rookie 2021. Per Kawasaki Racing presente il duo Jonathan Rea e Alex Lowes, quest’ultimo desideroso di mettere fine al lungo periodo di infortuni che ha contraddistinto lo scorso campionato. Per entrambi l’obiettivo è riprovare e confermare gli aggiornamenti della ZX-10RR già provati a Jerez nei mesi di gennaio e dicembre.

A prenotare il circuito di Portimao ci ha pensato Ducati che sfoggia l’intera artiglieria. Sulla Panigale V4R del team Aruba.it Racing saliranno Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi. Per lo spagnolo sarà il secondo test con il nuovo (o vecchio) team, dopo aver provato a Jerez lo scorso novembre. Per l’italiano si tratta del primo vero test, dato che ha saltato il test di novembre per infortunio. Grande attesa per vedere all’opera anche Danilo Petrucci con la Ducati V4: il ternano ex MotoGP nel 2022 parteciperà al campionato Superbike USA.

I piloti dei team privati e del WorldSSP

Debutto a Portimao per Philipp Oettl (Team GoEleven), Luca Bernardi (Barni Spark Racing Team), Axel Bassani (Motocorsa Racing), Christophe Ponsson (Gil Motor Sport-Yamaha). In azione anche cinque piloti provenienti da quattro team WorldSSP: Oli Bayliss (Barni Spark Racing Team). Nicolò Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team), Maximilian Kofler (CM Racing), Hannes Soomer e Stefano Manzi (Dynavolt Triumph). Il circuito portoghese sarà disponibile dalle 11:00 alle 18:00 ora italiana.