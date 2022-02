Arriva Luca Bernardi, la Superbike sta diventando culla di giovani talenti

Luca Bernardi, 20 anni, a Portimao si confronta per la prima volta con i draghi della Superbike. Si è ripreso bene da un serio infortunio, guiderà la Ducati del team Barni

Luca Bernardi, appena vent’anni, all’esordio assoluto sulla Ducati del Team Barni. Il pilota sammarinese è partito oggi per il Portogallo dove l’8 ed il 9 febbraio parteciperà ai test invernali del Mondiale Superbike, a Portimao. Al circuito dell’Algarve saranno presenti le principali squadre del Mondiale.

Bernardi è uno tra i giovani più promettenti del panorama internazionale. Dopo avere vinto due titoli italiani, nel 2021 ha debuttato nel Mondiale 600 Supersport su una Yamaha YZF-R6 ed è salito 5 volte sul podio. Ha stabilito poi la pole position a Magny Cours ma è caduto in gara-2 riportando la frattura della vertebra T12. È stato operato, si è sottoposto alla riabilitazione e durante l’inverno si è preparato con grande intensità.Ora è pronto per scendere in pista. Lo abbiamo intervistato alla partenza per il Portogallo.

Luca Bernardi, quali emozioni stai provando in questo momento?

“Sono abbastanza emozionato. A Portimao conoscerò la squadra e spero di trovarmi subito bene. Lavoreremo al massimo per adattare la moto e spero di essere competitivo prima possibile. Sono molto contento di correre con Ducati Barni e non vedo l’ora di provare la Superbike”.

Ti sei ripreso completamente dall’infortunio?

“Si, adesso sto bene. Mi sento in forma fisicamente. Mi sono allenato molto dopo l’infortunio per poter ritornare in moto al più presto. Ora mi sento pronto per cominciare questa nuova avventura”.

Quali sono le tue ambizioni per questa tua prima stagione nel Mondiale Superbike?

“Il mio obbiettivo è fare sempre meglio ogni volta che scendo in pista”.

Non ti sbilanci in pronostici?

“Voglio fare un buon campionato, migliorare sempre di più gara dopo gara poi vediamo cosa succederà”.

