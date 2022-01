Alex Lowes svetta nella prima giornata di test Superbike 2022 a Jerez. La Kawasaki ha tenuto a riposo Jonathan Rea. Il team Puccetti tenta la carta sospensioni Ohlins

La Superbike si è rimessa in moto a Jerez, con la prima tornata di test invernali 2022 cui prendono parte Kawasaki ufficiale, Honda HRC e la Kawasaki Puccetti. L’Andalusia ha accolto piloti e team con una giornata tiepida (16°C), pallido sole ma parecchio vento e tracciato non velocissimo com’era stato nell’ultima uscita a fine novembre. In quella occasione Jonathan Rea aveva stampato 1’38″831, con gomma da qualifica. Oggi il Cannibale è rimasto fermo, risparmiando una giornata di test: riparte giovedi. Il più veloce è stato Alex Lowes con l’unica Kawasaki Factory in pista.

Honda HRC lavori in corso

Alle spalle del britannico preme la nuova coppia Honda HRC con Xavi Vierge leggermente più rapido di Iker Lecuona che aveva chiuso davanti a tutti la parte mattutina dei test. Con la CBR ufficiale Vierge ha compiuto 61 giri, venti in più di Lowes. In HRC sono ancora in corso comparitive di materiale tecnico: in particolare Vierge e Lecuona stanno continuando la verifica delle sospensioni Showa e dei freni Nissin. Nella passata stagione le Honda ufficiali erano equipaggiate con Ohlins e freni Brembo.

Kawasaki Puccetti passa ad Ohlins

Cammino inverso invece per Kawasaki Puccetti, che oggi ha mandato in pista Lucas Mahias con le sospensioni Ohlins. La marca di Akashi si appoggia da molti anni a Showa, per alcuni queste sospensioni sono state la chiave della striscia vincente di Jonathan Rea. Ma la squadra reggiana vuole seguire una strada di sviluppo alternativa, ed è stata autorizzata direttamente da Kawasaki. In questo modo il reparto corse interno avrà dati comparativi che saranno molto utili anche a Rea e Lowes. Nel box ufficiale entrambi i piloti dispongono di evoluzioni portate da Showa e già saggiate nella precedente uscita invernale.

I tempi di mercoledi 26 gennaio

1.Alex Lowes (GB-Kawasaki) 1’40″316; 2. Vierge (Spa-Honda) 1’40″342; 3. Lecuona (Spa-Honda) 1’40″495; 4. Mahias (Fra-Kawasaki) 1’40″921; 5. Jonathan Rea (GB-Kawasaki) assente.

Foto: Instagram