Piloti della Superbike e della MotoGP saranno in pista per due giorni di test a Jerez il 20-21 gennaio. Ma il meteo non promette bene...

Il primo test SBK-MotoGP del 2021 era in programma sul circuito pugliese del Levante il 9-10 gennaio. Ducati aveva prenotato la pista di Binetto per scendere in pista con Michael Rinaldi e Michele Pirro, ma le condizioni meteo hanno costretto a rimandare l’appuntamento. I fan delle due ruote sono ora in attesa di notizie da Jerez, dove il 20-21 gennaio si metteranno al lavoro diversi piloti SBK e della classe regina. Jonathan Rea, Alex Lowes, Scott Redding, Michele Pirro, Michael Rinaldi, Maverick Vinales, Johann Zarco effettueranno i primi giri dell’anno per provare le nuove moto. I piloti della MotoGP potranno però girare solo con delle moto di serie.

Negli ultimi giorni sulla Spagna si è abbattuta una tempesta di neve, che ha lambito solo marginalmente Jerez. Gli organizzatori fanno sapere: “Il calo delle temperature in tutta la Spagna si fa sentire da queste parti. Non ha nevicato da queste parti, tranne che in alcune parti della zona montuosa di Cadice come Grazalema, Villaluenga, ecc… Ma ci siamo più che abituati a inverni freddi come questo, la rugiada o l’umidità gela a causa del calo delle temperature notturne…“. Sui social alcune spettacolari immagini paesaggistiche dalla zona circostante il tracciato andaluso.

Guardando le previsioni meteo dei prossimi giorni le temperature si alzeranno di poco e per mercoledì 20 gennaio è prevista persino pioggia. La speranza è che i piloti della MotoGP e della Superbike che arriveranno a Jerez riusciranno a ritagliarsi qualche ora utile per riscaldare i motori in questo 2021.