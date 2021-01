Test Superbike a Jerez: piloti della MotoGP ne approfittano

Il 20-21 gennaio 2021 a Jerez si terrà un test Superbike privato. Ne approfiterranno anche alcuni piloti della MotoGP come Bradl, Vinales e Zarco.

Inizia il conto alla rovescia per il primo test Superbike 2021 in programma a Jerez il 20 gennaio. Sarà l’occasione buona per vedere all’opera anche alcuni piloti della MotoGP che si “intrufoleranno” tra le derivate di serie. Due giorni di test privati che avranno come protagonista Jonathan Rea e il suo compagno di box Alex Lowes in sella alla nuova Kawasaki ZX-10 RR. Non mancheranno a questo appuntamento i piloti della Ducati Scott Redding e il nuovo compagno di squadra Michael Rinaldi, al lavoro sulle Panigale V4 R. Presenti anche i due satelliti Chaz Davies, con la Ducati del Team Go Eleven, e Tito Rabat, che compirà i suoi primi chilometri con la Panigale V4 R del team Barni.

In questo primo test Superbike vedremo all’opera anche le Honda di Alvaro Bautista e Leon Haslam con le rispettive CBR 1000 RR -R. Ma HRC approfitterà di questo test per inaugurare la stagione MotoGP con Stefan Bradl e la RC213V. Il collaudatore tedesco effettuerà un lavoro propedeutico in vista del test di Sepang in programma a metà febbraio. Non sarà l’unico alfiere della classe regina a mescolarsi tra i piloti SBK. Prevista la presenza di Maverick Vinales con la sua YZF-R1 e di Johann Zarco su una Ducati Panigale V4 S. La stessa moto con cui si è allenato a Montmeló la scorsa estate, prima dell’inizio della stagione a Jerez.

Non è da escludere che altri piloti possano aggiungersi all’ultimo istante, specie quelli residenti in Andorra (tra cui i fratelli Aleix e Pol Espargarò). L’autodromo andaluso resterà chiuso al pubblico a causa delle restrizioni per Covid-19, salvo aperture a sorpresa con il consenso delle autorità locali. Nella speranza che il meteo sia clemente e consenta di assistere, anche se a distanza, al primo test del 2021.